El enigma del español que 'se saltó' el control policial y murió apuñalado Furgoneta con la que se cometió el atentado en La Rambla. / EFE Era el dueño del vehículo que arrolló a una agente en el control de la Diagonal pero no iba al volante, lo que abre la hipótesis de que condujera uno de los terroristas YOLANDA VEIGA Viernes, 18 agosto 2017, 16:02

A la confusión inicial tras la matanza de ayer en Barcelona (13 muertos y un centenar de heridos), le siguen las incógnitas en torno al atentado. Una de ellas, cómo murió un español, de 35 años y que trabajó como cooperante en varios países como Haití, tras presuntamente saltarse un control policial. Inicialmente se descartó que este incidente estuviera relacionado con el ataque al epicentro de la ciudad condal, pero la investigación posterior ya no descarta un nexo.

Las autoridades han aclarado que este joven, que vivía en Vilafranca del Penedés y trabajaba en Barcelona, no falleció a causa de los disparos de la Policía, como inicialmente se dijo. Presentaba una herida, posiblemente, por arma blanca que la autopsia ha demostrado que fue el origen del fallecimiento.

Además, no apareció en el asiento del piloto cuando el coche, un Ford Focus, fue interceptado, por lo que habría habido una segunda persona que llevaba el coche y que habría sido la que se saltó el control de los Mossos d'Esquadra, arrollando a una de las agentes y provocándole una rotura de fémur.

A la fuga entre disparos

Apenas dos horas y media después de producirse el masivo y mortal arrollamiento en las Ramblas un control de los Mossos en la Diagonal trató de dar el alto a un vehículo, que haciendo caso omiso a las indicaciones de detenerse atropelló a su paso a una sargento. Otro agente repelió entonces el ataque con disparos mientras el conductor se daba a la fuga.

Frenó después, en la zona de Sant Just Desvern, donde fue interceptado a tres kilómetros del control policial. Cuando llegó la Policía encontró en el interior del vehículo a su propietario, este español sin antecedentes que no tenía heridas de bala, sino que presentaba una herida mortal por arma blanca y que no estaba al volante.

Esta circunstancia abre una incógnita, ¿quién conducía la furgoneta y quién le apuñaló? Según los investigadores, el presunto autor del atentado yihadista de Las Ramblas podría ser quien robó este coche y en su huida se saltó el control policial de la Diagonal y mató con un arma blanca a su conductor.