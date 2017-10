Enfrentamiento cara a cara entre Català y Oltra en Les Corts 00:59 LP / Vídeo: LP Mientras la diputada del PP leía las declaraciones de la vicepresidenta sobre unos presuntos abusos sexuales en un centro de Buñol, Oltra le decía, hasta seis veces, «no tienes vergüenza, no tienes vergüenza» D. BURGUERA Valencia Miércoles, 25 octubre 2017, 14:11

Enfrentamiento cara a cara entre María José Català y Mónica Oltra en Les Corts. Mientras la diputada del PP leía las declaraciones de la vicepresidenta sobre unos presuntos abusos sexuales en un centro de Buñol, Oltra le decía, hasta seis veces, "no tienes vergüenza, no tienes vergüenza", tras lo cual el presidente pidió dejar hablar a Català: "No la voy a insultar, no he venido nunca aquí a insultarle. Ni a usted ni a ninguno de sus compañeros. Le diré una cosa, yo también he sido consellera, yo también he errado en algunas informaciones, pero ¿sabe la diferencia entre usted y yo? Que yo cuando me equivoco lo reconozco".