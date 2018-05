La encargada de la F-1 afirma que se buscaba negocio a costa del dinero público Material utilizado en el Gran Premio. / JuanJo Monzó Correos incluidos en el informe de la UDEF muestran el «pequeño desastre que es el proyecto» de las carreras A. RALLO VALENCIA. Domingo, 13 mayo 2018, 14:02

El informe que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha elaborado para el juzgado que analiza el caso Valmor detalla todos los problemas económicos de la empresa y el malabarismo administrativo para sacar adelante el evento automovilístico. De la lectura de los correos se desprenden varias ideas. Una, que recoge en un mail Belén Reyero -exdirectiva de Proyectos Temáticos y que se encargaba de hablar con Ecclestone- es que parece que el «pequeño desastre del proyecto» de la F-1 era un polo de atracción al que muchos se acercan para hacer negocio a costa del dinero público. De hecho, ella misma revela su hartazgo de esta situación: «Me paso el año luchando con gentuza que quieren vivir a costa del dinero público».

El dossier de la Policía Nacional, que se elabora con el volcado informático de los ordenadores personales, recoge numerosos correos con descalificaciones y alusiones personales de la exresponsable de Eventos de la Sociedad de Proyectos Temáticos. Ella, que en varias ocasiones asegura que actúa por orden de su jefe, tampoco se muestra entusiasmada con el evento. «Voy a leerme un contrato de 1.000 folios en inglés para que la Comunitat pueda seguir gastando un pastón para que Bernie venga a cenar un par de veces al año».

La responsable de la Administración, según los emails, trabaja de manera incansable para solucionar todos los contratiempos que surgen con la organización, una labor que, en teoría, debía corresponder a Valmor. Pero la F-1, según se recoge, era el «proyecto personal» del presidente Camps. Esto se produce en 2009 cuando la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) quería darle un premio a Valmor como mejor promotor. Pero, antes, solicitaron opinión para ver si era algo positivo o podía afectar a la situación política. Es entonces cuando responden que el galardón era un «apoyo vital para el proyecto personal».

Pese a la intención de premiar a la organización, la realidad es que Valmor no podía presumir de una gestión ejemplar. El Gran Premio de F-1 no fue rentable, entre otros motivos, por el canon que había que pagar a Bernie Ecclestone.

Los retrasos en los pagos llevaron a amenazar a la Generalitat con suspender la celebración del evento. Una de las exigencias de Ecclestone había sido que el Gobierno valenciano se convirtiera en avalista del gran premio. Sabía que de esta forma se blindaba el espectáculo. La UDEF también recoge cómo la empresa de Aspar, Box55, quiso firmar un contrato con Circuito Motor en el que iba a cobrar un 15% de comisión por acuerdos o negocios relacionados con el trazado. No se aprobó.

Valmor, según el dossier, falseó sus cuentas en varios ejercicios. La realidad es que los ingresos por venta de entradas no se correspondían con los reales, tal y como informó este periódico. «Los datos no son nada buenos. Son confidenciales (no coinciden las cifras reales con las oficiales) y sólo los tienen Valmor, Bancaja y la Generalitat», se recoge en un correo.

La diputada autonómica socialista Ana Barceló afirmó ayer que «poco a poco» se va confirmando lo que durante años denunciaron. «El PPCV que nos engañó y creó un pufo con la F1 es el mismo que hoy está sentado en la bancada de Les Corts». En un comunicado, Barceló aseguró que las informaciones confirman «cómo se mintió en sede parlamentaria». «Durante años exigimos explicaciones sobre la venta de las entradas de F-1, además de la comparecencia de la entonces portavoz del Consell, María José Catalá» para acusar al PP de «burlarse descaradamente de todos los valencianos».