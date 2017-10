El empresario de Emarsa que será juzgado aparte no declara en la pieza principal del caso

valencia. La comparecencia del empresario de los lodos José Luis Sena era una de las más esperadas. Se trata de uno de los acusados por participar en el cobro de comisiones por los sobrecostes en la planta. Pero tras un problema con su abogado y quedarse sin defensa a escasos días del juicio, la Sala decidió seguir con el procedimiento y juzgarle aparte, en otra vista que se celebrará tras el final de la pieza principal de Emarsa. En la vista de ayer, donde estaba citado como testigo pudo acogerse a su derecho a no declarar debido a sus especiales circunstancias en este procedimiento.

Un gerente de la Entidad Publica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat (Epsar) sí declaró ayer y reiteró lo que ya han manifestado algunos testigos e investigados: «Pensábamos que Emarsa era poco eficiente y que había sueldos muy elevados». En la jornada de ayer también se había previsto la testifical del exvicealcalde de València Alfonso Grau, aunque finalmente se renunció a ella.

El testigo de la Epsar explicó que ocupó durante una etapa el cargo de gerente y que en diferentes ocasiones hablaban de sacar a concurso la depuradora de Pinedo porque tenía unos costes «bastante altos» y el servicio «no era demasiado bueno». «No lo hicimos porque no teníamos competencia. No dependía de nosotros». El responsable recordó que «a menudo» pedían más dinero desde Emarsa para mantener Pinedo y ha dicho que en «alguna ocasión» se dio, «cuando era justo». No obstante, tenían la sensación de que Emarsa era «poco eficiente» y que tenía sueldos «muy elevados», que además se sufragaban «con dinero público». En una ocasión, según manifestó, desde la Epsar se vieron obligados a abonar la factura de luz de Emarsa porque la empresa iba a cortar el suministro: «Y hubiera sido un desastre».