El PP emplaza al presidente de la Diputación a que avale al diputado Rius o lo releve

valencia. El PP en la Diputación pidió ayer al presidente, Jorge Rodríguez, que o avale las irregularidades detectadas en la gestión del diputado de Cultura, Xavier Rius, en el MuVIM o «lo destituya ya». Los populares consideran insuficentes las explicaciones que hasta ahora ha dado el de Compromís.

La portavoz popular, Mari Carmen Contelles, aseguró que el presidente provincial, Jorge Rodríguez, «debe tomar una decisión: o avala y asume como propias de su gobierno las irregularidades en la gestión Xavier Rius o lo destituye como diputado de Cultura».

Para la dirigente popular, «ya no caben medias tintas ni equidistancias», de ahí que reclame a Rodríguez que se posicione, que marque distancias sobre la gestión del portavoz de su principal socio de gobierno en el cuatripartito, Compromís. «Durante las últimas semanas hemos conocido informaciones muy graves acerca de la gestión en el área de Cultura y concretamente en relación con el MuVIM. Informaciones que hablan de contrataciones de familiares de cargos de Compromís, de supuesto fraccionamiento de contratos, presuntos amaños de contratos a través de empresas de un mismo administrador, de contratar a una empresa y posteriormente a los administradores de esa empresa», aseguró Contelles. «Hemos sabido también que se han estado pagando facturas a una persona vinculada familiarmente al entonces asesor del diputado de Cultura, que el diputado dice desconocer. Esta persona habría facturado en cinco ocasiones por un servicio de actores supuestamente prestado entre julio y octubre de 2016 para una exposición del MuVIM que en ese periodo estaba cerrada, lo que nos genera serias dudas sobre la realización o no de esos trabajos». «Y ahora vemos que se han impreso catálogos de exposiciones en el MuVIM cuyos trabajos se han adjudicado tres meses después de la impresión de dicha publicación».

En este sentido, Contelles recordó que la corporación provincial aprobó en julio de 2016, con sólo tres días de diferencia, la realización del catálogo de la exposición del Muvim 'La modernitat republicana a València' y su reedición. Estos trabajos, recordaron desde el grupo popular, «se adjudicaron por el mismo valor, 17.300 euros sin IVA, mediante contratos menores encargados a dos imprentas distintas pero que compartían el administrador».

Contelles manifestó que las explicaciones que ha ofrecido Xavier Rius hasta la fecha no son convincentes «y ya es momento de que el presidente Rodríguez se pronuncie con claridad y diga si avala o no la gestión de Rius y si piensa tomar alguna medida al respecto, porque no puede seguir mirando hacia otro lado». La portavoz popular dijo que «estamos a la espera de disponer de toda la información, porque todavía no nos han hecho llegar algunas de las facturas solicitadas, pero a la vista de la información de que disponemos se desprenden irregularidades y ya estamos preparando la documentación necesaria para llevar estos casos a los tribunales».