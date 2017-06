La elección del presidente retrasa la creación de una gestora en el PP de Valencia Isabel Bonig, entre Vicente Betoret y Eva Ortiz, en un acto del PP valenciano. / efe/kai Försterling La cúpula nacional y el PPCV ya reconocen que nombrar una dirección provisional es la salida más probable para salvar el virulento conflicto interno FERRIOL MOYA Miércoles, 7 junio 2017, 09:54

valencia. El nombramiento de una gestora que asuma las funciones y el poder de la dirección provincial del PP de Valencia se perfila ya como la opción más probable para resolver el conflicto interno abierto a raíz de la convocatoria del congreso provincial. Fuentes consultadas por este periódico señalaron ayer que la decisión de nombrar una dirección provisional ya sólo está pendiente de una decisión clave: la elección de quién será la persona de presidir ese órgano.

El virulento conflicto interno abierto en el PP de la provincia de Valencia, con grabaciones y duras acusaciones cruzadas entre los partidarios del presidente provincial, Vicente Betoret, y los de la portavoz del PP en la Diputación, Mª Carmen Contelles, ha llegado a un punto de no retorno. El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y la presidenta regional del PPCV, Isabel Bonig, mantuvieron ayer una conversación para abordar el penúltimo episodio de esa batalla interna: la difusión de una intervención del número dos de Betoret, y secretario general del PP provincial, Vicente Ferrer, en la que calificaba de «torpe» y «cobarde» a Contelles. Tanto Génova como el PP regional coincidieron en el análisis de que si quedaba alguna posibilidad de tratar de reconducir la situación en el PP provincial, se han evaporado.

Tanto las fuentes de la dirección nacional como las de la cúpula del PPCV consultadas por este diario subrayaron ayer que la decisión de nombrar una gestora en el PP de la provincia de Valencia no está formalmente adoptada. Eso sí, ambas direcciones coincidieron en que ahora mismo esa fórmula, nombrar una dirección provisional -que asumiría el poder del partido a nivel provincial y sustituiría al equipo que ahora comandan Betoret y Ferrer- es la que más opciones tiene de fructificar. El propio Betoret también dialogó ayer con Génova, minutos antes de que su número dos emitiera un comunicado pidiendo disculpas por las declaraciones que trascendieron la víspera.

Perfil del presidente

Con la decisión de nombrar una gestora prácticamente tomada -fuentes de la dirección regional deslizaron ayer que habían terminado de convencerse de que era la mejor fórmula, y así lo habría trasladado a Madrid-, la clave pasaría ahora por afrontar la designación de la persona encargada de presidir ese órgano. Para ello, parece claro que ni Madrid ni la cúpula de Bonig estarían pensando en apoyarse en nombre alguno del partido que se hubiera significado, en mayor o menos medida, en ese conflicto que se explicitó el 19 de abril con aquella junta directiva provincial que se demostró incapaz de sacar adelante la convocatoria del congreso, hasta el punto de que el citado cónclave sigue sin fecha.

¿Y a quién se busca? Las fuentes consultadas apuntan a un cargo del partido de perfil institucional, que no llevara la etiqueta ni del entorno de Contelles ni de la dirección provincial, y que pudiera asumir el encargo de conducir el partido sin que esa circunstancia le convirtiera necesariamente en una tercera vía para la provincia de Valencia. Algunas fuentes especularon ayer con que ese nombramiento y la interinidad que supondría nombrar una dirección provisional podría incluso prolongarse hasta las elecciones autonómicas de 2019 . «Si no va a haber acuerdo, si se va a celebrar un congreso provincial y se va a mantener el mismo nivel de virulencia, quizá lo mejor sea no celebrarlo», señaló un cargo popular a este diario.

La designación de una gestora en la provincia de Valencia sacaría del foco a Betoret -que dejaría de ser el presidente provincial-. «Es a él al que le moverían el cargo», se remarcó ayer desde el entorno de la dirección regional, que subrayó que lo que Betoret habría pretendido es prolongar al máximo el tiempo sin congreso provincial y al mando del partido. Sin embargo, la medida también conllevaría un desgaste para la dirección que preside Bonig. Con una gestora nombrada ya en la ciudad de Valencia, tras la investigación que afecta a nueve de los diez concejales del partido en el Ayuntamiento de la capital, la aprobación de una nueva dirección provisional, ahora en la provincia, no dejaría en buen lugar la capacidad de la presidenta regional para solventar los conflictos internos. Además, tal y como se recalcó ayer desde la dirección provincial, la candidatura de Contelles cuenta con el respaldo implícito de la cúpula regional de Bonig, «de manera que su responsabilidad no es menor».

La competencia formal para el nombramiento de una gestora de nivel provincial corresponde a la dirección regional, aunque tal y como remarcó el lunes la secretaria general del PPCV, Eva Ortiz, la regional adoptará todas y cada una de las decisiones que haya que impulsar en este proceso de la mano de la calle Génova.

La difusión de las declaraciones de Ferrer contribuyeron el lunes a enrarecer aún más el ambiente en el seno del PP valenciano. De hecho, tras el anuncio ese mismo día de Maillo de posponer el congreso provincial al no encontrar las mínimas condiciones de consenso, la revelación de esas afirmaciones contribuyeron a romper las escasas opciones de diálogo que quedaban sobre la mesa. De hecho, Madrid pretendía impulsar esta semana una nueva reunión con representantes de las dos candidaturas que previsiblemente ya no se producirá.