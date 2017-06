La ejecución de la inversión estatal por valenciano, un tercio menos que la media La Comunitat, además de sufrir una de las dotaciones per cápita más bajas de España, está a la cola en el gasto real efectuado por el Gobierno central en 2016 BURGUERA Jueves, 15 junio 2017, 01:02

Las inversiones per cápital del Gobierno central sitúan a la Comunitat a la cola de las regiones más beneficiadas en 2016. El problema es que, además de no contemplar demasiadas partidas presupuestarias con sello valenciano, el Estado no las ejecutó. Apenas realizó el 51% de lo previsto, lo cual aún dejó a los valencianos con menos inversión. Finalmente, el año pasado se invirtió 86 euros por ciudadano en la Comunitat, un 36% menos que la media nacional en lo que se refiere al grado de ejecución de las partidas previstas por el gabinete que preside Mariano Rajoy.

Los Presupuestos Generales del Estado 2016 relegaban a la Comunitat en el capítulo de inversión per cápita en un muy poco vistoso décimo segundo puesto a nivel de autonomías. A la cola. Si en el papel ya se trataba de una situación desfavorable, en la ejecución final de las inversiones durante el año pasado la situación no mejoró. Al revés. Las diferencias en contra de los valencianos se incrementaron.

Mayores diferencias

En los PGE estaba prevista inicialmente una dotación de inversionas del Estado que suponían que cada ciudadano de la Comunitat recibía un equivalente a 168 euros, una cantidad muy baja en relación a los habitantes de otras regiones del país: la media nacional per cápita era de 224 euros (un 25% más que para cada valenciano), mientras que la autonomía más beneficiada era Castilla-León (568 euros per cápita en inversiones, 3,3 veces más que un valenciano).

Finalmente, en las inversiones ejecutadas a 31 de diciembre por parte del Gobierno central, la inversión estatal en la Comunitat se traduce en un gasto real per cápita de 86 euros, lo que supone un 36% menos que el promedio nacional (135 euros) y una cantidad 3,5 veces inferior a la inversión ejecutada para los castellanoleoneses (303 euros por vecino al año).

El porcentaje de la ejecución estatal de los PGE en la Comuntiat durante el año pasado alcanza el 51%, porcentaje superado por una decena de regiones en España.

Los datos sobre la diferencia entre la inversión estatal prevista, la finalmente ejecutada y la comparativa con la situación de otras regiones los ofreció ayer el conseller de Hacienda, Vicent Soler, durante una comparecencia en Les Corts.

Agravio sobre agravio

La Comunitat registró, según el conseller responsable de las arcas de la Generalitat, un gasto real de 428,87 millones sobre los 836,94 millones previstos en los PGE 2016, lo que supone ocho puntos menos que la ejecución media en el conjunto de las comunidades autónomas, que fue del 59% (frente al 51% valenciano). Lo que más indigna al Consell, según fuentes del departamento que dirige Soler, no es sólo la baja ejecución respecto al resto de comunicades autónomas, sino que esto es, en realidad, una losa sobre otras losas anteriores, desde la infrafinanciación como el desfase de la inversión inicialmente prevista en relación a la población.

Los 836 millones presupuestados inicialmente en las cuentas elaboradas por el Ministerio de Hacienda representaban el 6,9% de la inversión que realiza el Gobierno central en el total de las regiones del país, cuando la Comunitat representa el 10,6% de la población española. La reforma del Estatut que está bloqueada en Madrid desde hace cerca de un lustro demanda una cuota inversora igual al peso de la Comunitat en la población en España, situación muy alejada de la realidad.