La edil Simón, citada por el delito electoral de 2007 El instructor quiere que aclare su papel como presidenta de Fivec, entidad desde la que se pudo dar dinero para la campaña del PP A. RALLO Sábado, 20 enero 2018, 00:52

Valencia Nuevas diligencias en el caso Taula, que analiza el pago de actos electorales del PP de Valencia. El juez acordó ayer llamar a declarar como investigada a la concejal Beatriz Simón para aclarar su papel en la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia en la campaña de 2007. La edil presidía entonces la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec).

Esta es una de las vías por las que supuestamente se nutrió de fondos públicos a la empresa Laterne para costear los eventos de la campaña de los populares de 2007. La UCO ha logrado detallar el complejo mecanismo a través del cual se llenaba la caja de la agencia de comunicación del PP, dirigida por Sáez Tormo, amigo del entonces vicealcalde Alfonso Grau. Simón ya se encuentra investigada por el blanqueo de 50.000 euros a través de donaciones de 1.000 euros que posteriormente se devolvían en efectivo, en dos billetes de 500 euros.

El instructor también ha pedido a dos trabajadores de la empresa Tossalet para que entreguen en el juzgado la documentación de que disponen sobre la facturación con Tragos, la empresa que se encargó de la campaña en los comicios de 2011. Además, advierte a los dos empleados de las consecuencias de no colaborar. Llueve sobre mojado. El pasado mes de octubre, los especialistas de la UCO tomaron declaración a uno de ellos. El hombre se comprometió a enviar las facturas de estas relaciones comerciales. No alegó ningún inconveniente. Además, añadió que se lo comentaría a su socio por si tenía más información respecto a aquellos trabajos. Se dio la circunstancia de que su compañero había trabajado con anterioridad en la firma Tannhauser, una de las sociedades satélite que Trasgos utilizaba. Unos días más tarde, los agentes llaman al testigo porque no habían recibido las facturas. Y detectan un cambio sorprendente en su actitud. Ya no quería colaborar.