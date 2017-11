Economía, el punto negro en el 'mestizaje botánico'

Nuevo adiós en la Conselleria de Economía, donde las fiestas de despedida en la legislatura se repiten cada poco. Si es que se celebran las salidas, porque los altos cargos se van ciertamente con ganas de cerrar la puerta. Ayer se aprobó el cese de Diego Macià como director general de Industria y Energía. A raíz de esta marcha, y preguntada por los motivos de los relevos que se han registrado en Economía, Oltra indicó que en este caso se trata de un «cese a petición propia» porque el hasta ahora director general «vuelve a la universidad». «Que te nombren director general no es una condena de por vida», bromeó, y «cuando la gente pide que se le cambie, se hace con toda normalidad».

Maciá «ha cumplido una serie de objetivos que tenía en su paso por la dirección de Industria y Energía en el año y dos meses que ha estado y se ha trabajado conjuntamente. No ha habido más problemas. Ahora su etapa pasa por otro objetivo personal y esto ha motivado el cese», quiso zanjar Oltra. No obstante, fuentes socialistas en el Consell admiten el enfrentamiento de Macià con el criterio de algunos miembros del equipo del conseller Rafael Climent en Economía. El conseller nacionalista y el resto de su equipo no mantienen relaciones fluidas con todos los miembros del PSPV en conselleria. Ya se fue de allí María José Mira, secretaria autonómica entonces de Economía y ahora en Hacienda. «Climent deja que se vaya el mejor activo que tiene», según las mismas fuentes, que señalan el vaciado de competencias de su dirección general como el remate de una tensa relación desde que Macià llegase a la conselleria en 2016. Hasta ayer, 12 de los 60 directores generales del Consell habían sido renovados a lo largo de la legislatura. Hay que sumar, por tanto, dos más a la docena. Donde más cambios ha habido es en la conselleria de Economía. Cinco de los siete puestos de altos cargos, al margen del conseller, se han modificado para intentar preservar el mestizaje del Pacto del Botánico.