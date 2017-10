Echávarri ignora a sus socios de gobierno y dice que seguirá al frente de la alcaldía de Alicante El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri. / lp El líder socialista investigado por fraccionar contratos desoye las peticiones de dimisión de Compromís y Guanyar EFE Jueves, 5 octubre 2017, 00:52

alicante. El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se encuentra investigado por el fraccionamiento de contratos. Sin embargo, su intención es mantenerse como alcalde porque sostiene que no hay delito. Sus socios de gobierno (Guanyar y Compromís) han insistido en que la imputación rompe el pacto y debe dejar la alcaldía. Pero Echávarri está dispuesto a gobernar en solitario «si no hay más remedio». Así se expresó el primer edil ante los periodistas tras participar en la inauguración de la Fan Zone de la Selección Española de Fútbol que se ha instalado en la plaza del ayuntamiento con motivo del amistoso que el conjunto de Julen Lopetegui disputará mañana frente a Albania en el estadio José Rico Pérez.

Echávarri ha sido citado a declarar como investigado por el fraccionamiento de contratos, alrededor de 190.000 euros, de la Concejalía de Comercio cuando él era responsable de este departamento. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, salió recientemente en su defensa porque no considera que se trate de un asunto de corrupción.

El regidor socialista informó de que desde su partido han hecho una propuesta a Compromís «para que se mantenga en el gobierno» municipal, pues «lo que está aquí en juego es mucho más importante». En su opinión, que «Alicante pueda seguir teniendo un gobierno decente». La alternativa a la decencia, según él, es el PP. «Ojalá no fueran seis (concejales socialistas), yo no quiero quedarme con seis, no quiero, pero si se van (Compromís y Guanyar), no tendríamos más remedio que continuar, porque la opción a seis socialistas es el PP».

Ante las acusaciones del portavoz popular, Luis Barcala, de que lo que quiere es secuestrar la Alcaldía, Echávarri aseveró que «los que pretenden secuestrar y asaltar la Alcaldía para seguir con sus felonías es el PP». El alcalde manifestó que hay que estar más firmes que nunca «aguantando la bandera de la dignidad a pesar de lo que uno pueda llegar a escuchar».

«Aquí lo que está en juego es que el PP, que ha sido el partido que ha arruinado esta Comunitat y esta ciudad, vuelva a la Alcaldía de Alicante; es lo que buscan, no nos olvidemos», apostilló.