Echávarri felicita al nuevo alcalde de Alicante mientras el PSPV habla de 'tamayazo' Gabriel Echávarri (i) y Luis Barcala. / Álex Domínguez «Tus éxitos serán los de la ciudad», le dice el ex primer edil a su sucesor Barcala mientras Puig celebra desde Tokio la ética de su partido LAS PROVINCIAS Jueves, 19 abril 2018, 13:41

La sorpresa por la elección del dirigente del PP Luis Barcala como nuevo alcalde de Alicante ha generado posiciones enfrentadas entre el ex primer edil de la ciudad, Gabriel Echávarri, y el secretario de organización del PSPV, José Muñoz. Ambos mandaron mensajes contrapuestos desde sus perfiles en Twitter mientras el secretario general del partido en la Comunitat, Ximo Puig, celebraba desde Tokio la ética de su formación por no aceptar «ningún chataje».

Echávarri, militante socialista que se vio obligado a dimitir como alcalde a finales del pasado mes de marzo, no dudó al poco de conocer la noticia, en felicitar a su sucesor: «Enhorabuena a Luis Barcala nuevo alcalde de Alicante. Tus éxitos serán los de la ciudad».

Enhorabuena a @luisbarcala nuevo alcalde de Alicante. Tus éxitos serán los de la cuidad. #Alicante — Gabriel Echávarri (@gechavarri) 19 de abril de 2018

Muñoz, por su parte, no ha recibido de buen grado la elección de Barcala y ha arremetido contra Ciudadanos. «Ante lo ocurrido hoy en Alicante, Ciudadanos deberá asumir la irresponsabilidad con sombra de 'tamayazo' de haber dejado que vuelva a la alcaldía el PP, el partido más corrupto de la historia de esta ciudad», ha sentenciado para después enviar todo su apoyo a Eva Montesinos, candidata para relevar a Echávarri en el consistorio.

Ante lo ocurrido hoy en Alicante, Ciudadanos deberá asumir la irresponsabilidad con sombra de 'tamayazo' de haber dejado que vuelva a la alcaldía el PP, el partido más corrupto de la historia de esta ciudad



Todo mi apoyo a Eva Montesinos, @evimaspic.twitter.com/a77sKKx5u2 — Jose Muñoz Lladró (@JMLladro) 19 de abril de 2018

También se ha pronunciado sobre el asunto el secretario general del PSPV, Ximo Puig, que se encuentra en Tokio de viaje institucional como presidente de la Generalitat. Ha indicado que no conoce lo que ha pasado en la negociación porque no ha estado, pero ha subrayado que las fuerzas progresistas en ningún caso podían aceptar «un chantaje». Así, ha defendido que el PSPV ha actuado «con ética y responsabilidad y el PP ha actuado como siempre». En este sentido, ha indicado que «no hay ninguna novedad porque hace tiempo se sabía lo que pasaba» y «los ciudadanos tienen que saber que aquí hay un gobierno progresista que gobierna para todos y que no hace trampas».

El jefe del Consell ha seguido el discurso de Muñoz al considerar que los ciudadanos votaron que hubiera un cambio en Alicante en las pasadas municipales y ahora que «por vía de unos y otros, se haya conseguido que vuelva a gobernar el partido que llevó al descrédito a la ciudad por la corrupción masiva no es una buena noticia». Preguntado por una autocrítica porque la izquierda no ha sido capaz de alcanzar un acuerdo, ha señalado que ya la hicieron y que el resultado fue que la dimisión del alcalde socialista Gabriel Echàvarri -procesado en dos causas judiciales- y «eso no pasa en la política española». «Por eso creo que sí que hay una constancia de lo que es la ética para unos y otros», ha dicho.

A partir de esa autocrítica, ha indicado que «los ciudadanos habían votado un progreso y cambio y ahora se ha propiciado lo contrario y hay unos responsables evidentes», ha indicado poniendo el foco, como Muñoz, en Ciudadanos.