Directo | Les Corts piden que los ayuntamientos puedan reinvertir su superávit hasta 2018 y flexibilizar el techo de gasto PP y PSPV habían presentado iniciativas sobre el mismo tema y ha salido adelante la socialista EUROPA PRESS Miércoles, 14 junio 2017, 13:26

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles una iniciativa del PSPV, a la que se ha incluido una enmienda de Podemos, en la que se pide que el Gobierno adopte las iniciativas legislativas necesarias para que las entidades locales puedan reinvertir su superávit sin la limitación de tener que generar nuevos ingresos por la misma cuantía, y que puedan hacerlo en el ámbito que consideren oportuno, con el único límite de no poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. Además, se pide que el plazo para reinvertir el superávit de 2016 se amplíe tanto a este ejercicio como al 2018.

Con las aportaciones de Podemos se insta también al Consell a que pida al Ejecutivo central incorporar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 la flexibilización del techo de gasto no financiero y se muestra el rechazo de las Corts a la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, reclamando una nueva ley de régimen local que garantice la financiación municipal.

Esta propuesta ha sido apoyada por todos los grupos menos el PP, que había presentado otra iniciativa sobre el mismo tema, aunque se limitaba a pedir que los PGE incorporaran la posibilidad de que las corporaciones locales puedan reinvertir sus excedentes y que se amplíe a 2018 el plazo para hacerlo.

En un debate conjunto de ambas iniciativas, el diputado del PP Rubén Ibáñez ha defendido que el contexto actual es "absolutamente favorable" para un cambio como este porque en 2009 el déficit público era del 11% y hoy es del 4,3%, reducción que ha atribuido a "el de siempre", un gobierno 'popular', porque "cuando los ciudadanos ven que peligran las cuentas de un país al que llaman es al PP".

Ha puesto en valor el esfuerzo de los ayuntamientos en la reducción del déficit y ha destacado que en los últimos cinco años las entidades locales han cerrado con superávit, que según ha recordado podrá gastarse en los términos que establece la ley, por lo que ha negado que se abran "las puertas o ventanas a poder realizar gastos que no están regulados por la ley" de estabilidad con ninguna de las dos iniciativas a debate.

Por su parte, el portavoz socialista, Manolo Mata, ha respondido a Ibáñez que si llaman al PP es "desde el juzgado para que devuelvan el dinero" y le ha preguntado si es un ejemplo de buena gestión los 44.000 millones de deuda que dejaron en la Generalitat porque en 1995 cada valenciano tenía una deuda de 900 euros y después de 20 años, de 9.500.

Mata ha criticado que para el PP la estructura del Estado tiene a comunidades y ayuntamientos como "sufridores" mientras el Gobierno "ni reduce ni es austero" y ha lamentado que si no se cambia la ley de estabilidad "poca cosa va a cambiar" para los municipios: "Si han venido para marcarse el punto de que acaban con los problemas de los ayuntamientos, mentira".

Imagen. Fotos del pleno de Les Corts. / JESÚS SIGNES

La ley Montoro, «raíz» del problema local

El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, ha explicado que ni PP ni PSPV planteaban un nuevo modelo de financiación local, "imprescindible" para la suficiencia financiera municipal, y no ponían en el centro "la raíz del problema, la ley Montoro" de racionalización de la administración local.

El PP ha recriminado a Podemos que el techo de gasto no puede modificarse vía presupuestos porque se acuerda antes, mientras el PSPV ha explicado que en el techo no financiero sí se puede y Mata ha criticado que "Montoro se lo aplica a todo el mundo con cartas muy agresivas y él no se las manda" a él mismo.

Asimismo, Rubén Ibáñez también se ha preguntado si el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, habrá explicado al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, que en 2016 "se ha ejecutado poco más del 40% de los fondos europeos" y ha criticado que los socialistas den lecciones, mientras Manolo Mata ha reprochado la amnistía fiscal, que ha permitido que algunos hayan "blanqueado dinero esquilmado del bolsillo de los españoles" y "una razón para que Montoro dimita de una vez". La situación ahora, ha dicho, "es peor que la que encontraron en 2011 porque por lo menos éramos decentes".

David de Miguel (Ciudadanos), grupo que ha respaldado ambas propuestas, ha señalado que son "de justicia" aunque se trata de un debate nacional y Mireia Mollà (Compromís) ha lamentado que cuando el Gobierno "pone la soga al cuello a las administraciones locales, las directamente perjudicadas son las personas" y ha pedido a los 'populares' que "no intenten parchear la situación y quedar bien con los municipios" porque "su apuesta por el municipalismo no se la cree nadie". "Hagamos las reformas que necesita el ámbito local", ha concluido.