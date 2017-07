Ximo Puig defiende la labor del Consell ante las críticas de Rafa García, que da a Compromís la «gestión institucional» Jesús Signes El debate entre los candidatos a la secretaría general del PSPV se ha dividido en cuatro bloques de preguntas sobre los retos de la socialdemocracia en cuanto a política social y economía, federalismo y valencianismo y modelo de partido EUROPA PRESS VALENCIA Miércoles, 12 julio 2017, 13:28

El candidato a la Secretaría General del PSPV Rafa García ha reprochado este miércoles al líder de los socialistas valencianos y candidato a revalidar el cargo, Ximo Puig, que el peso de "la gestión institucional" en el Consell que preside "la lleva Compromís", al tiempo que le ha acusado de no estar trabajando "en la organización" del partido, a lo que Puig ha respondido defendiendo su gestión en la Generalitat y alegando que las primarias en el seno del PSPV no son solo para elegir a un líder orgánico, sino al líder para el "proyecto de país".

Ambos candidatos a liderar la formación se han manifestado en estos términos en un debate en la sede del PSPV moderado por la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, en el que Puig ha recibido críticas por haber obtenido "los peores resultados de la democracia" en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de 2015 y por haber salido de la anterior Ejecutiva del PSOE para favorecer la salida de Pedro Sánchez en el mes de octubre.

Puig, por su parte, ha acusado a García de no querer reconocer los avances del Acord del Botànic en sus dos primeros años de gobierno y de no tener un proyecto para la Comunitat Valenciana desde dentro del partido. "En estos momentos no se necesita un proyecto orgánico sectario, sino abierto a la sociedad", ha destacado.

El debate, que ha transcurrido durante 80 minutos y ha contado durante la pausa con un minuto de silencio en recuerdo al concejal del PP asesinado por ETA Miguel Ángel Blanco, se ha dividido en cuatro bloques de preguntas sobre los retos de la socialdemocracia en cuanto a política social y economía, federalismo y valencianismo y modelo de partido.