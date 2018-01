El diputado Rius dice que desconoce los pagos a guías en exposiciones cerradas El director del MuVIM, Company, junto al diputado provincial de Compromís Xavier Rius. / damián torres El delegado de Cultura es el responsable político de los contratos que se han firmado en el MuVIM con el hermano y la cuñada de uno de sus asesores F. RICÓS VALENCIA. Martes, 30 enero 2018, 23:51

La tensión en el salón plenario de la Diputación de Valencia se podía cortar con cuchillo y tenedor. La sesión de ayer, la primera del año, venía cargada de puntos que enfrentaban al gobierno cuatripartito y al PP.

El momento de mayor enfrentamiento fue la recta final de la sesión, casi tres horas y media después de iniciarse el pleno. Ruegos y preguntas. Era el momento que los populares esperaban para pedir cuentas al diputado de Cultura, el portavoz de Compromís, Xavier Rius, por las contrataciones realizadas en el MuVIM. Tan interiorizado tenía Rius a su contrincante que a la portavoz de Cs, Mamen Peris, que la primera en abrir fuego, la llamó por el apellido de la portavoz del grupo popular, Contelles. Peris le señaló a Rius la existencia de «ciertas irregularidades administrativas» en las contrataciones del MuVIM y le pidió al presidente un informe de Secretaría sobre la situación.

Rius, en tono amable con Peris, le respondió que «desconocía» la información publicada ayer por LAS PROVINCIAS, en la que reflejaba que la Diputación pagó facturas por hacer de guía en exposiciones cerradas. El diputado de Cultura se confesó «enfadado» y acusó a los populares sin nombrarlos de ser conocedores de la situación de irregularidad que había en el MuVIM desde 2005 y de achacársela a él lo referente a esta legislatura. «Este diputado lo que ha hecho ha sido cambiar, regularizar la situación», proclamó. «Las mismas personas, los mismos actores desde 2005. Si lo llego a saber no me pongo de asesor a quien tenía la desgracia de ser familiar de uno de los actores», dijo.

«Si lo sé no pongo de asesor a quien tenía la desgracia de ser familiar de un actor», afirma Rius

Pero llegó la hora de que Rius diera explicaciones y ya fue a preguntas de Mari Carmen Contelles. La portavoz popular contestó a Rius que trataba «de confundir» al remitirse hasta 2005 y le dijo que «lo que hacía el PP no era un fraccionamiento de contratos y lo que supuestamente está haciendo usted, contratando a la empresa y a sus dos administradores, sí es un supuesto fraccionamiento de contrato».

Rius la retó a denunciarlo: «El PP, no le quepa duda, cuando tenga toda la documentación, si lo cree pertinente, irá al juzgado».

Contelles apretó el acelerador. «En el área de Cultura nadie tiene conocimiento de nada, ni el diputado ni el presidente, pero la gente que está allí tampoco se entera, porque en los dos informes en ningún caso aparecen las facturas de esta persona y ascienden a 17.626, 85 euros. ¿Dónde está ese expediente? ¿Si usted no sabe nada y el presidente tampoco, quién ha contratado a esta persona? ¿Ha caído del cielo?» El silencio en el salón de plenos era sepulcral. «¿Me puede explicar por qué, si el MuVim estaba cerrado, se pasan facturas durante ese periodo? No lo puedo entender. Sinceramente va más allá de mis conocimientos, pero no puedo entender por qué se presentan facturas por cosas que no se han hecho. Eso tiene un nombre. Explíquemelo», le dijo a Rius.

«En el periodo de cierre del MuVim, a pesar de que desconocíamos esas facturas que nos hemos podido enterar esta mañana tanto la dirección del museo como yo, le puedo informar que esas tres facturas, que una es del mes de julio por 15 días porque se abrió provisionalmente a grupos organizados que sabían que estaban en periodo de pruebas, y en septiembre y en octubre para hacer pruebas en el MuVim». «Esas facturas, le estoy reconociendo, no estaban y ahora vamos a averiguar por qué».

Contelles recriminó a Rius que no le contestase y que no nombrase las facturas de agosto. «Es sorprendente que se haga una contratación de 17.000 euros y que usted ni nadie lo sepa», indicó.

La portavoz popular también cuestionó al presidente sobre el informe que dijo iba a pedir sobre las facturas del MuVIM y le preguntó si mentía el propio Jorge Rodríguez o Rius, que negó que éste le había reclamado un informe. El máximo representante provincial señaló que no había mentiras para reclamar un informe al interventor no lo hace a través del diputado, sino que lo pide directamente al departamento de Intervención.