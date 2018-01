El diputado Rius ignoró los avisos de la Intervención contra los contratos a dedo Griñó, Ninet, Rius y Company, en la inauguración de una exposición del MuVIM. / lp Los auditores advirtieron del posible fraccionamiento y evitaron pagar uno de los encargos avalados con presupuestos sospechosos D. BURGUERA Valencia Viernes, 19 enero 2018, 14:09

La contratación para las dos ediciones del catálogo de una exposición del MuVIM, principal museo de la Diputación de Valencia , hicieron saltar en 2016 las alarmas en los procedimientos de control de la corporación provincial. Primero fue la Intervención, en mayo, y posteriormente, una vez este periódico advirtió de la peculiar adjudicación, desde la Secretaría se rechazaron las facturas, en octubre del mismo año. Sin embargo no sirvió de nada. Ni los reparos del interventor ni la posterior solicitud de explicaciones de los encargados de pagar. Conocida la situación, el diputado de Cultura, Xavier Rius (Compromís) defendió la tramitación tanto en declaraciones a este periódico como en un pleno de la corporación. Una vez el PP le reclamó ver el expediente, según fuentes populares Rius se dirigió a quien acudió a comprobar la tramitación en estos términos: «Aquí tienes esto. Si queréis abrimos más carpetitas». El diputado de Compromís no debió comprobar qué contenía la «carpetita». O la revisó sin demasiado celo.

En el expediente aparecen situaciones extrañas: dos adjudicaciones a dedo sin competencia real por parte de los presupuestos alternativos y tanto la advertencia de Intervención como la paralización de un pago desde la Secretaría de la Diputación. Las adjudicaciones se cumplimentaron a través de un contrato menor, figura reservada a encargos por cantidades inferiores 18.000 euros y para la que es conveniente pedir más presupuestos, y así no asignarlas a capricho. En 2017, tal y como ocurrió en 2015 y 2016, se repitió este extraño 'modus operandi', esta vez en lo relacionado con la contratación del servicio de los guías del museo, adjudicado primero a una empresa y luego a su administrador, que es el hermano del que fuera asesor de Rius durante un año.

Los reparos expresados por los departamentos que auditan la actividad de la Diputación fueron esquivados por parte del MuVIM. Así consta en el expediente de contratación.

El museo replicó a los auditores que no había contratos con la firma a la que sí hizo adjudicaciones

La tramitación se inició en enero de 2016. Esa es la fecha del primer presupuesto que se ofrece para los catálogos. Lo presenta Projectem. La segunda oferta la realiza Martín Impresores en marzo, y fue la que ganó. El resultado no debió defraudar a su supuesto rival. Las dos empresas comparten sede y teléfono y sus propietarios tienen el mismo apellido. De las cuatro empresas que constan en el expediente, tres están vinculadas. La propuesta de decreto para adjudicar el primer catálogo está fechada el 22 de abril. Diez días después, el interventor general de la Diputación realizó una advertencia. El auditor, a la vista de la contratación de Martín Impresores, alertó de que en 2015 realizó varios trabajos bajo la fórmula del contrato menor. Y respecto a 2016 señaló Intervención que «constan adjudicaciones de contratos utilizando una vez más la figura del contrato menor», por lo que «se recuerda al servicio gestor del gasto que deberá informar al respecto que no se incumple (la ley) en cuanto a fraccionamiento del objeto del contrato». Primer aviso. La respuesta al interventor se produce el 5 de mayo, cuando la subdirectora del museo, la exdiputada socialista Carmen Ninet, señala al auditor que «debe haber algún error» porque, según ella, el museo «no ha celebrado con la empresa ningún contrato de impresión ni de ningún otro tipo a lo largo del ejercicio presupuestario 2015», tras lo cual pasa a justificar las adjudicaciones de 2016.

Sin embargo, LAS PROVINCIAS ha podido acceder a, al menos, dos adjudicaciones. Por el decreto 10814 del 20 de noviembre de 2015 se resuelve aprobar una factura a nombre de esa empresa, firmada por el director del museo, Rafa Company y el propio diputado Rius. En función del decreto 11689 del 14 de diciembre, también con firma de Company y Rius, se resuelve encargar a la imprenta un catálogo para la exposición de Quique Dacosta a cargo «del presupuesto de gastos de 2015».

A la hora de tramitar la segunda edición del catálogo, que fue adjudicado a Campgràfic (empresa del mismo administrador que Martín Impresores), los mecanismos públicos de control también saltaron. El presupuesto ganador aparece con fecha 9 de mayo de 2016. El jefe de exposiciones del museo, Amador Griñó, propone el 17 de mayo que se le encargue a Campgràfic «dada la experiencia» de la empresa. Ese mismo día, con firma de Rius y Company, se propone el decreto para el contrato. Los presupuestos que supuestamente rivalizaron con la ganadora tienen fecha posterior y uno de ellos vuelve a aportarlo Projectem, vinculada a las dos ganadoras. Al día siguiente de la publicación por parte de LAS PROVINCIAS de la continuada contratación de empresas distintas de un mismo administrador, con fecha del 28 de septiembre los servicios de pago de la Diputación informan al museo del rechazo de la factura de Campgràfic. «Puede ser un indicio de que se pretende el fraccionamiento del contrato indebidamente. Es necesario informe que acredite que no se fracciona el objeto del contrato». Segundo aviso. Durante esos días, que se celebró el pleno provincial, Rius, preguntado por la diputada de Ciudadanos, aconsejó a Mamen Peris, «por su salud mental», no leer este tipo de noticias. El también portavoz de Compromís replicó a este periódico que los técnicos le aseguraron que «la contratada» lleva trabajando con la Diputación más de 20 años. Griñó y Company respondieron el 2 de octubre que todo estaba en orden y que incluso solicitaron tres presupuestos. No desvelaron que algunos de ellos estaban estrechamente vinculados y aseguraron que la decisión se tomó «por criterios económicos», y no por la «experiencia» de las contratadas.