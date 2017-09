La Diputación de Valencia incumple la ley para darle un asesor al tránsfuga de Ciudadanos El diputado no adscrito José Enrique Aguar. / Irene Marsilla El excoordinador de la formación naranja trabaja para Aguar sin contrato y sus funciones sirven además para impulsar un nuevo partido J. MOLANO Valencia Miércoles, 20 septiembre 2017, 20:55

El secretario general de la Diputación de Valencia, quien asesora legalmente a los órganos de la entidad, emitió el pasado 24 de julio un informe que permite al tránsfuga de Ciudadanos, José Enrique Aguar, contar con una persona ajena a la corporación provincial para que le ayude en sus gestiones como diputado no adscrito. Un asesor sin nómina -el ex de Cs asegura que no cobra- que acude al Palau de Batllia prácticamente todos los días de la semana para trabajar. Como ayer, por ejemplo, y usa todos los medios públicos que considera necesarios e incluso ocupa la plaza de parquin del diputado.

La resolución de la secretaría general a la petición que formuló Aguar el pasado 3 de julio, como publicó ayer este periódico, se conoció este lunes. Mediante el escrito se le da vía libre a José Vicente Giménez, cesado el pasado mes de febrero como coordinador del grupo Ciudadanos, para que desempeñe labores de apoyo al diputado no adscrito. El secretario general basa su decisión en el artículo 27 del Reglamento de Funcionamiento de las Entidades Locales al interpretar que Aguar debe tener un asesor y ve bien que sea Giménez porque «conoce la casa», «es conocido en la Diputación» y «mantuvo siempre una actitud de respeto por la institución». Pasa por alto que la ley antitránsfugas impide a la corporación otorgarle un asesor, porque iría en detrimento de su anterior partido.

Las diversas fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que el informe del responsable de la institución es poco riguroso. ¿Por qué? Si la norma no prevé que se le facilite al diputado no adscrito personal de apoyo, la medida de entrada parece pretender sortear la norma. Por otra parte, abre la puerta a que cualquier diputado acuda a personal externo si considera insuficiente el existente en la administración. Además, si las funciones que va a realizar Giménez, tal como reconoció el diputado no adscrito, son la propias del personal de la Diputación, lo que parece querer justificarse es que se puede realizar la labor que otros hacen bajo el correspondiente contrato de trabajo o como funcionarios, sin ningún tipo de relación contractual o funcionarial y, por ende, sin contraprestación económica. Esto, señalan las fuentes consultadas, bien podría calificarse de fraude de ley y contra los derechos mínimos reconocidos legal y jurisprudencialmente, aún de forma consentida por Giménez.

Los especialistas también destacan que el asesor de Aguar no utiliza sus propios medios y herramientas de trabajo, si no que viene a desarrollar las tareas que le encomiendan mediante el uso de dependencias de la administración provincial (ordenador, teléfono, fotocopiadora...) y que, dichos medios podrían destinarse a otros fines, como poner en marcha un nuevo partido político, como publicó ayer este diario. Aguar recibe visitas en su despacho y realiza gestiones relacionadas con la formación que preside, Contigo Somos Democracia, de la que Giménez es secretario de Organización, haciendo uso de las dependencias como sede del partido, ya que este carece de la misma.

En el supuesto de que el ayudante del no adscrito sufriera un accidente durante el desarrollo de sus funciones, este no tendría ninguna cobertura de contingencias de Seguridad Social para cualquier tipo de baja o incapacidad. Asimismo, ante una eventual inspección de trabajo en la Diputación, y de probarse que Giménez trabaja allí, esta situación podría desembocar en un acta de infracción por fraude en la contratación y a la Seguridad Social, obligando a dar de alta a esta persona con un contrato indefinido a tiempo completo. Y también se estaría incurriendo en fraude contra la Hacienda Pública por no tributar. Por último, los abogados resaltan que el asesor vulneraría la ley de protección de datos al tener acceso a documentación que sólo está disponible para diputados y personal de la institución provincial.