La Diputación de Valencia expulsa a Lo Rat Penat del Principal 140 años después Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, en la tribuna de invitados en el pleno de ayer. / irene marsilla El presidente de la institución se lava las manos y permite el veto de Esquerra Unida a la entidad valencianista A. CERVELLERA Miércoles, 22 noviembre 2017, 00:45

Valencia. Lo Rat Penat no celebrará, después de 140 años, los tradicionales Jocs Florals en el teatro Principal. La Diputación de Valencia les ha expulsado de este espacio para la edición de 2017. La delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, la diputada Rosa Pérez (Esquerra Unida), confirmó ayer que no se cederá el tradicional espacio a Lo Rat Penat, que por primera vez le fue concedido en 1879. Una decisión tomada bajo el argumento de que el evento no se adapta al nuevo reglamento, de la que Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación, evitó posicionarse ayer pese a ser el máximo responsable de la corporación.

Rodríguez recalcó, antes de comenzar un pleno extraordinario sobre el veto a la institución creada en 1878, que «hay que tener presente que se trata de una competencia de la diputada de teatros». Unas palabras que evidenciaron que el presidente de la Diputación no quería marcar una postura clara respecto a una entidad a la que ya le fueron freanadas diferentes ayudas económicas por parte de la institución provincial. Sin embargo, un informe que solicitó Pérez a la Secretaría General sobre el pleno extraordinario, señala que «la cesión de bienes de dominio público y entre ellos el Teatro Principal, es una competencia del presidente de la Diputación que delegó en la diputada». Una situación que lleva a Rodríguez a tener la última palabra en este asunto.

En la sesión extraordinaria a la que asistió Enrique Esteve, presidente de Lo Rat Penat, tanto el PP como Ciudadanos fueron muy críticos con el distanciamiento de Rodríguez por el veto de EU. Las dos formaciones exigieron al máximo responsable de la corporación provincial que corrigiese a Pérez y permitiese la celebración de los Jocs Florals o traspasase al pleno la decisión. Mari Carmen Contelles, portavoz del PP en la Diputación, advirtió que la decisión de denegar la solicitud realizada «es una resolución anulable por infracción del ordenamiento jurídico, pues se aplica con retroactividad una ordenanza, lo que causa inseguridad jurídica, además de que se dicta con manifiesta arbitrariedad». De este modo, quiso dejar constancia de que «podríamos estar, incluso, ante un posible caso de prevaricación» debido a que la ordenanza que limita los usos del Principal entró en vigor el mismo día que se denegó a Lo Rat Penat el teatro, el 28 de agosto. Mientras que la solicitud realizada por Esteve está fechada el 28 de abril. Después del verano Pérez se reunió con el presidente de la organización para comunicarle la negativa a cederle el espacio al considerar que el evento se trata de una entrega de premios.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Mamen Peris, pidió al presidente que «no hipoteque ideológicamente la Institución y que gobierne para todos los valencianos». «Sé que es difícil tripular una nave con distintas sensibilidades, pero usted tiene la llave para acabar con un problema que nunca existió», le interpeló. En la misma línea, explicó que «no se entiende por qué después de más de 130 años ahora se niega la cesión del teatro para un acto que es exponente de la cultura». «Sólo pedimos que se dé el mismo trato a las distintas asociaciones» sentenció Peris.

Esquerra Unida emitió ayer un comunicado en el que ratificaba la negativa del partido a ceder el espacio a la entidad con el argumento de que la petición realizada en abril no se ajustaba al reglamento de cesión de uso del Teatro Principal, aprobado por la corporación en el mes de junio y publicado en agosto.

Esteve quiso expresar su «tristeza y decepción» por el «desprecio» con el que se ha tratado a Lo Rat Penat por parte de la Diputación. El presidente de la entidad valencianista incidió en que «seguirán luchando» para que los Jocs Florals vuelvan a celebrarse en el espacio en el que han estado teniendo lugar durante 132 años y que tan sólo se han interrumpido en ocho ocasiones puntuales. Además, quiso mostrar su «profundo agradecimiento» por el trabajo de los dos partidos por parte del PP y Ciudadanos.