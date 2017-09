La Diputación de Valencia evita ofrecer datos sobre los contratos menores El socialista Jorge Rodríguez preside un pleno de la Diputación de Valencia. / damián torres Ciudadanos pide más información acerca de las adjudicaciones por considerar que la corporación provincial dificulta su labor de oposición J. MOLANO Sábado, 16 septiembre 2017, 00:05

valencia. La Diputación de Valencia evita ofrecer al detalle los contratos menores que adjudica. En su portal de transparencia pone a disposición de los grupos políticos que forman parte de la corporación provincial y de la ciudadanía las cantidades de ese tipo de adjudicaciones, aunque sin desglosarlas. No se especifica en qué consisten los trabajos desarrollados por las empresas beneficiarias. Se publica la cantidad de la partida destinada, el objeto de la misma y la sociedad beneficiaria. Una información insuficiente a ojos de la oposición, que reclama más transparencia al respecto.

La portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Mamen Peris, ha registrado diversas preguntas los últimos días sobre contratos menores «porque nos faltan datos para saber si son gastos justificados», como explicó a este periódico. Entre las asginaciones que despiertan dudas en la formación naranja figura una de 16.000 euros a la empresa Quinto A Estudio Gráfico, con una duración de 360 días, para la 'Pujada Revista Debats App' de la Institución Alfons el Magnànim. Cs quiere conocer si se han solicitado más presupuestos para el desarrollo de la actividad y una copia del expediente o acceso al mismo. Así como también busca recopilar más datos sobre el alquiler de una plaza de garaje por importe de adjudicación de 96,90 euros a la empresa Perot Gestión SLU. Porque aparte del arrendamiento de esa plaza de parking en el mes de enero, figuran otros alquileres a la misma empresa, por un importe que ronda los 95 euros, por cinco meses más, los relativos a febrero, marzo, abril, mayo y junio. Es por ello que Peris quiere disponer de una copia de todos los expedientes.

Otro contrato menor por el que ha pedido más detalles Ciudadanos se adjudicó en febrero, con un importe de 295 euros, destinado al pago de manutención del presidente del jurado de los Premios Iturbi, Joaquín Soriano, y señalan otros dos contratos menores relativos al alojamiento en el hotel Meliá Plaza, de cuatro estrellas, con sendas facturas de 597 euros y 1.689 euros. El partido naranja reclama que se especifique la relación de todas ellas.

También solicitan más detalles desde Cs en relación a la contratación de la empresa Cema Ingeniería y Construcción SL por 45 días de trabajos con un coste de 16.900 euros. El fin de la adjudicación fue la valoración de daños por lluvias en diciembre de 2016. Cs quiere saber ahora qué ayuntamientos fueron analizados por la empresa y obtener una copia de la valoración realizada y del expediente.

Peris destacó que la corporación provincial que preside el socialista Jorge Rodríguez suscribe un gran número de contratos menores «que por su naturaleza no salen a concurso» y lamentó que «los grupos no conozcamos los detalles de los mismos». «Es imposible ejercer nuestra labor de oposición de una manera efectiva si no tenemos toda la información necesaria», añadió.

La representante de Ciudadanos dijo estar esperando a que se conozcan los detalles de las adjudicaciones «lo más pronto posible», al tiempo que insistió en que «es necesario avanzar en una mayor transparencia» para los partidos y la población.

Crear un órgano fiscalizador

La diputada del partido naranja adelantó que está estudiando solicitar la creación de «un órgano fiscalizador que controle» cada uno de los contratos menores. Peris recuerda que hace ya un año se quedó sobre la mesa una moción de Cs para rebajar la cuantía de ese tipo de adjudicaciones «pero no se ha hecho nada al respecto».

El partido naranja reclama que en las bases de ejecución del presupuesto de la corporación provincial se establezca que los límites cuantitativos de los contratos menores sean de 20.000 euros cuando se trate de un contrato de obra, en lugar de los 50.000 que refleja la Ley de Contratos del Sector Público, y de 3.000 euros el resto de los contratos excluido el IVA, por los 8.000 euros recogidos en la mencionada normativa.

Asimismo, Cs pide que se incluya la obligatoriedad de presentar tres ofertas económicas y que la Diputación se comprometa a avanzar en la creación de mecanismos de control automáticos para, según el partido, ganar en transparencia y eficacia.