La Diputación de Valencia mantiene bloqueada la ayuda a Lo Rat Penat pero sí paga a Acció Cultural A la derecha, Xavier Rius, diputado de Cultura y dirigente de Compromís. / Damián Torres. «No nos quieren, pero que no nos tomen por idiotas», reclama la entidad, con 70.000 euros congelados desde que Compromís paralizó la subvención otorgada B. F. valencia. Viernes, 30 junio 2017, 18:36

El silencio administrativo es polisémico. Unas veces se interpreta como un asentimiento tácito. En otras ocasiones puede considerarse un ninguneo clamoroso, tal es el caso del medio año que lleva esperando Lo Rat Penat a que la Diputación de Valencia resuelva si finalmente le otorga o le deniega una subvención de 70.000 euros que a finales de año (15 de diciembre de 2016) autorizó el presidente de la corporación provincial, Jorge Rodríguez. Pocos días más tarde, la decisión del dirigente socialista fue bloqueada por Compromís a través del Área de Cultura. La ayuda quedó en suspenso, y todo el proceso para determinar lo que pasará con la subvención se va ralentizando desde el departamento que dirige el diputado de Cultura, Xavier Rius.

El pasado 15 de marzo, prácticamente el mismo día que Lo Rat Penat presentó sus alegaciones para intentar cobrar la ayuda, la Diputación de Valencia decretó que se pagase la subvención a entidades como Acció Cultural del País Valencià, a la que le fueron concedidos 180.000 euros por la misma orden firmada por Rodríguez que beneficiaba a Lo Rat Penat. La corporación provincial no ha respondido al alegato de la institución fundada en 1878. Desde que se aprobó la subvención han pasado seis meses y medio.

«Presentamos alegaciones a mitad de marzo. Aún no se han atrevido a contestar. No nos quieren, está claro, pero que no nos tomen por idiotas. Lo Rat Penat no sólo es su sección de lengua, que por cierto estaba viva también en tiempos de Franco. Tenemos un montón de actividades culturales, no sólo en el valenciano que a ellos no les gusta, sino que promovemos multitud de eventos», explica Enric Esteve, presidente de Lo Rat Penat, quien se pregunta: «¿Es que en la Diputación de Valencia no se respetan las decisiones del presidente?¿Quién decide?¿Es que no se hablan entre ellos? ¿Es que no merecemos ni el elemental respeto de que nos contesten, al menos para negárnoslo?».

Esteve lamenta tanto el bloqueo de la subvención como el actual silencio de la Diputación de Valencia «porque se genera inquietud, inseguridad y, obviamente, nos estrangulan porque nos dejan sin posibilidad de planificar nuestra actividad. Da la sensación de que quieren hacernos desaparecer a través del abandono».

«El apoyo que recibimos actualmente de las instituciones públicas es muy escaso. De la Generalitat, hemos pasado de recibir ayudas por valor de 80.000 euros, a quedarnos ahora en cero. La Diputación de Valencia, ni sabe ni contesta, y el Ayuntamiento de Valencia, desde donde el concejal Pere Fuset incluso se atreve a anunciar que va a subvencionar la fiesta de las cruces de mayo con 15.000 euros, no sabemos nada de nada. No existe ningún tipo de acuerdo a pesar de lo que anuncian».

Compromís comunicó a mitad de febrero el bloqueo de la ayuda otorgada directamente a través de un decreto del presidente Rodríguez, con fecha 15 de diciembre, el cual también incluía las subvenciones para entidades como Acció Cultural o Escola Valenciana. Al día siguiente, Cultura solicitó un informe a la Unidad de Normalización Lingüística «relativo al uso de las normas de la AVL» por parte de las instituciones subvencionadas. El 20 de enero se emitió un documento mediante el cual se le notificó a Lo Rat Penat que la subvención quedaba en suspenso. Sin embargo, a la entidad valencianista no se lo comunicaron hasta que el propio Esteve lamentó desde este periódico el maltrato recibido. Lo Rat presentó alegaciones a mitad de marzo sin haber recibido respuesta a día de hoy.