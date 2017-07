La Diputación de Alicante solicitará al TSJCV la ejecución de la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez. / A.D/ LP César Sánchez pide al Consell que «respete la legislación, las leyes, la Justicia y que no emule a sus amigos independentistas en Catalunya» EUROPA PRESS Miércoles, 12 julio 2017, 18:26

El presidente de la Diputación de Alicante, el 'popular' César Sánchez, ha anunciado que solicitará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la ejecución del auto por el que suspende cautelarmente el decreto de plurilingüismo del Consell en enseñanza no universitaria.

Así lo ha confirmado Sánchez, que ha asistido al acto de homenaje al edil de Ermua Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, al ser preguntado por los medios sobre si se instará a la ejecución del auto que suspende cautelarmente el decreto.

"Sí", ha respondido el presidente de la Diputación, quien ha pedido al Consell que "no caiga en la insumisión" y que "respete la legislación, las leyes, la Justicia y que no emule a sus amigos independentistas en Catalunya intentando no cumplir la ley y las sentencias judiciales".

Sánchez ha señalado que el Consell debe ser "serio", "responsable" y "riguroso" y ha añadido que la provincia "no se merece un gobierno que viva al margen de la ley y de las normas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles".

"Vamos a pedir que se cumpla con la Justicia", ha afirmado y ha agregado: "Vamos a defender la libertad de los padres a elegir la educación de sus hijos y vamos a defender los derechos fundamentales de los estudiantes de la provincia de Alicante en lo que creemos que es la defensa del interés público, que una de las responsabilidades de la Diputación como administración".

Cuestionado sobre si podría precisar qué se iba a solicitar, ha explicado: "muy sencillo, que se cumpla lo que ha dicho el auto cautelar de un decreto que no puede ponerse en marcha. Hay una suspensión cautelar y se tiene que suspender".