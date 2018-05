Dimite el alcalde de San Fulgencio tras haber sido inhabilitado El expopular Carlos Ramírez ha dejado hoy su cargo para cumplir una condena de 8 años y medio de inhabilitación por prevaricación EFE ALICANTE Miércoles, 2 mayo 2018, 13:54

El alcalde de San Fulgencio, el expopular Carlos Ramírez, ha dejado hoy su cargo en cumplimiento de una condena dictada el pasado noviembre de 8 años y medio de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.

La dimisión y renuncia al acta de concejal se ha producido en el transcurso de un pleno en la que se ha dado cuenta de dicho fallo emitido por el juzgado de Lo Penal número 1 de Orihuela por conceder a un club deportivo subvenciones por unos 195.000 euros sin publicidad.

«Si me voy es porque lo hago con la tranquilidad absoluta de que quien se queda es la gente que merece este pueblo», ha dicho a Efe Ramírez, quien ya cursó su «baja voluntaria» del PP tras conocer esta condena, el pasado noviembre.

El expopular ha declarado que se marcha tras la reciente reforma electoral, que le «obliga a dejar el acta aunque la condena no sea firme».

«Está recurrida ante la Audiencia Provincial y sigo a la espera de que se resuelva. Aún así, me tengo que marchar, pero lo hago con la tranquilidad personal de que no he hecho nada», ha insistido, quien ha calificado la ley de «injusta».

«Si me absuelven, un alcalde se habrá tenido que marcharse siendo inocente, y esa será otra partida que jugaremos más adelante. Deberían modificar esa ley y esperar a que la sentencia sea firme», ha opinado.

Tras su marcha, Susana Ortuño se queda al frente de un gobierno local conformado por cinco concejales que fueron expulsados del PP por «apoyar» al alcalde condenado, a los que se suma un representante de UPyD, Joel Noche.

En la oposición quedan un concejal del PP, dos del Partido Independiente por las Nacionalidades (PIPN) y otros dos del PSPV-PSOE.

No obstante, el acta que deja Ramírez la recupera de nuevo el PP y, previsiblemente, será el número ocho de la lista, Juan López.

La alcaldesa en funciones deberá convocar en el plazo de diez días un pleno para la elección de alcalde.

Habrá un candidato por lista y si ninguno de ellos logra la mayoría absoluta (siete votos de los 13 de forman la corporación), será proclamado el candidato de la lista más votada en las elecciones locales de 2015, la presentada por el PP que obtuvo siete concejales.

De esta forma, el PP con Manuel Gómez a la cabeza sería el que recupere la Alcaldía de San Fulgencio.

El Juzgado de lo Penal número 1 de Orihuela también condenó, junto al alcalde, al edil de Deportes en el pasado mandato, Pascual Sempere (PP).

Los hechos ocurrieron entre 2011 y 2014 cuando se constituyó un club deportivo conformado por personas que se elegían «directamente, sin ningún tipo de publicidad y oferta al público» para gestionar «bajo el control y la supervisión del responsable de Deportes» las escuelas deportivas municipales, de acuerdo con la resolución.

Según el juez, el alcalde mostró su «plena conformidad» con esa propuesta.

Durante tres años, esa asociación deportiva recibió 48 subvenciones que superaban los 195.000 euros.

Ramírez llevaba al frente de la Alcaldía de San Fulgencio desde 2011, en este último mandato con mayoría absoluta.