La CUP dice que «si el president acaba como Companys, habrá más»

barcelona. La CUP elevó el tono y se dejó llevar ayer por el simbolismo del acto de homenaje a Lluís Companys para afirmar que pase lo que pase, el presidente de la Generalitat no estará solo. «No sabemos cómo acabará Carles Puigdemont, pero podemos asegurar que si tiene que acabar como Lluís Companys (fusilado), habrá muchos más; esperamos que no pase nunca, pero si pasa no estaría sólo», aseguró la diputada Gabriela Serra.

Aunque la analogía que el popular Pablo Casado hizo entre Companys y Puigdemont fue usada por los independentistas para cargar contra el PP, desde la formación anticapitalista no evitaron la comparación. «No tendremos nuevamente un presidente con los pies descalzos y los ojos abiertos diciendo 'viva Cataluña y viva la República' ante un paredón. Eso no lo veremos, lo impediremos», afirmó Serra.

Los antisistema exteriorizaron así su apoyo y su presión a Puigdemont, siempre y cuando proclame la independencia y responda a Rajoy de manera explícita que hubo declaración de ruptura.