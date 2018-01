El PP dice que el Consell engaña a los vulnerables con su ley de la vivienda social EFE Domingo, 7 enero 2018, 01:10

La portavoz de Vivienda del grupo popular en Les Corts, Elisa Díaz, calificó ayer como «muy cruel» utilizar a las personas en situación de especial vulnerabilidad como hace el Consell y engañarles con leyes falsas, generándoles expectativas que no saben que no se cumplirán».

En un comunicado, Díaz indicó que el «Consell de Ximo Puig, con la consellera Salvador a la cabeza, engaña a esas personas con dificultades habitacionales».

«Si quieren ayudar realmente a esas personas, deberían reflejarlo en los presupuestos que llevan aprobando tres años y, sin embargo, no lo hacen. Todo lo que hacen es hablar mucho, hacer ruido, pero son palabras sin fundamento, medidas efectivas ni presupuesto. Ya no son creíbles», indicó. La realidad es que las políticas de vivienda se traducen en que la Comunitat es la segunda autonomía en ejecuciones hipotecarias en 2017, según la diputada. «Estamos ante un Consell que habla mucho, que culpa de todos sus males al gobierno de España, que promete lo que no está escrito, pero que a la hora de la verdad desaparece», aseveró.

El portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, Rafa Briet, tachó de «hipócritas» e «insólitas» las críticas de los populares a la Ley de la Función Social de la Vivienda cuando «son ellos mismos quienes han provocado la paralización de la ley por su negativa a dar una vivienda digna a miles de valencianos». El dirigente socialista se pregunta cómo «se atreven a denunciar que no está logrando los objetivos fijados si han sido ellos mismos y Rajoy quienes han fomentado que la ley se recurra al Constitucional?». Briet mostró su «indignación» y recalcó que el Gobierno de Rajoy «no permite que las autonomías comprometidas solucionen el problema». El compromiso del Consell es luchar «para que no haya viviendas vacías si hay familias sin hogar».