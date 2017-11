ERC se desmarca y rechaza un referéndum sobre la UE La secretaria general de ERC, Marta Rovira. / Efe El partido no secunda la propuesta del presidente de la Generalitat cesado y cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont EFE Barcelona Lunes, 27 noviembre 2017, 15:55

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha considerado que "no hace falta un referéndum" para decidir sobre la permanencia de Cataluña en la UE si algún día se independizase, por lo que se ha desmarcado de la propuesta del cabeza de lista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente de ERC, Sabrià ha indicado que aunque "no tenemos miedo a las urnas, no hace falta un referéndum para decidir sobre la permanencia en la UE". "La sociedad catalana es europeísta y por mucho que la UE tiene mucho que cambiar y mejorar, somos críticos pero no escépticos", ha explicado el portavoz republicano para distanciarse de la propuesta de Puigdemont de consultar a los catalanes sobre la permanencia de Cataluña en la UE.

Según Sabrià, lo importante ahora es que las fuerzas independentistas "ganen las elecciones" del 21D porque "o somos más fuertes" que los partidos que defienden la intervención de las instituciones catalanas en aplicación del artículo 155 de la Constitución o -ha añadido- "destruirán todo el modelo de sociedad catalana porque ya hemos visto lo que dicen sobre la inmersión lingüística o sobre TV3".

Es decir, ha apuntado, en las elecciones del 21D "se decidirá si manda el Estado o mandan las instituciones de Cataluña" y, además, "si perdemos, el mundo entenderá que renunciamos, que ya nos está bien la represión y que el Gobierno central tendrá vía libre para proseguir con su oleada represiva".

La vía unilateral

Sabrià ha advertido sobre la posibilidad de que el Tribunal Supremo decida investigar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, dentro del sumario abierto contra otros líderes independentistas, lo que "sería algo totalmente injusto y arbitrario aunque -ha apuntado- ya no nos sorprende nada". "Estaremos atentos ante las maniobras de un Estado autoritario" con "un sistema judicial que actúa con decisiones ya preestablecidas" desde el ámbito político.

En relación con el principal debate que tienen los partidos independentistas, que es si abandonan la vía unilateral y apuestan por otra de bilateral, Sabrià ha matizado las declaraciones hechas en los últimos días por diversos dirigentes de ERC en las que se identificaban con esta última vía. "No vamos a renunciar a hacer efectivo nuestro proyecto, ni vamos a estar permanentemente pidiendo permiso" al Estado, ha afirmado el portavoz de ERC antes de repetir el mensaje dado en días anteriores según el cual "quien nos ha abocado a la unilateralidad es el Estado porque nosotros siempre hemos buscado el acuerdo".

Después de que Puigdemont haya dicho que "no hay que renunciar a la unilateralidad si el Estado no renuncia a la suya" y de que la CUP persista en su defensa de la vía unilateral, ERC se remite a las negociaciones entre los partidos independentistas para tratar de acordar "puntos programáticos comunes".