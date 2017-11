El PP defiende al Gobierno por cuestionar la ley antidesahucios

La portavoz de Vivienda del Partido Popular en las Corts Valencianes, Elisa Díaz, afirmó ayer que el Gobierno de España «vela por el cumplimiento de la legalidad» con su decisión de recurrir al Tribunal Constitucional artículos de las ley valenciana de Función Social de la Vivienda. «Puig y Oltra sabían que no se iba a poder aplicar», aseveró. Díaz también defendió en un comunicado el recurso del Ejecutivo a la ley de pobreza energética, pues consideró que, en ambos casos, «la competencia es de carácter estatal y, por tanto, la comunidad autónoma no puede arrogársela».

Para la 'popular', «el Consell sabía desde el primer momento que aprobaban una ley que no iban a poder aplicar. Sin embargo, aseguró que «ese era su objetivo, por dos motivos: para contentar a un colectivo vulnerable al que mintió y para echar después la culpa al PP, como hace con todo». «Han jugado con un tema extremadamente sensible y, si hubieran hecho bien las cosas, esto no pasaría», lamentó.

Por tanto, la portavoz de Vivienda insistió en que «aquí no se ha producido ningún error», ya que cree que el Gobierno autonómico «era muy consciente de lo que hacía», aunque ahora «se eche las manos a la cabeza».