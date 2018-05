Decenas de adheridos de Compromís se afilian al Bloc ante el bloqueo de Oltra La concejal Isabel Lozano. / I. Marsilla «No podemos seguir en un limbo democrático donde no se reconocen derechos», afirma parte de la corriente de independientes B. F. Jueves, 17 mayo 2018, 01:59

La corriente Gent de Compromís, los pertenecientes a la coalición sin militar en ninguno de los partidos fundadores (Bloc, Iniciativa y Verds) ha decidido cambiar de estrategia ante la resistencia, principalmente de la formación que lidera Mónica Oltra (Iniciativa), de dotar a los independientes de representatividad. Desde 2011, es Joan Ribó el que se supone que representa a los miembros de Gent de Compromís. Sin embargo, en siete años, el alcalde de Valencia no se ha sometido a una reválida como portavoz de aquellos que inicialmente eran un centenar y ahora se acercan al millar. Destacados miembros de la corriente anunciaron ayer que se afilian al Bloc, un movimiento que replica la resistencia de Iniciativa a desbloquear la situación de indefinición. La diputada de les Corts, Marian Campello, o la concejala del Ayuntamiento de Valencia, Isabel Lozano, son algunas de las representantes políticas que han dado el paso.

«En el momento en el que entramos a participar teníamos órganos de participación y representación en todo el territorio valenciano, donde nuestra voz y nuestro voto contaba. Ahora, tres años después del último Consell General de Compromís vemos cómo nuestra participación ha quedado prácticamente reducida a una obligación: el pago de la cuota. No podemos seguir en un limbo democrático donde no se reconocen derechos», explican en un comunicado donde hacen especial hincapié en que el Bloc, partido mayoritario de la coalición, «ha mostrado desde el principio una actitud más cercana y una mayor voluntad de resolver la situación de este colectivo».

Otra parte de los representantes de Gent de Compromís, encabezados por Víctor Arroyo, permanecerán como corriente, sin afiliarse al Bloc. Destacados miembros de la corriente, como Josep Nadal, afirma que todavía no tiene decidido qué hara en el futuro, si bien por ahora no se sumará al Bloc. «No hay estatutos reales que nos reconozcan. Compromís, como coalición que es, no tiene estatutos. Preferimos militar en una formación en la que nuestros derechos se equiparen a nuestras obligaciones, con garantías», explican los ya nuevos militantes del Bloc.