Turismo El debate de la tasa turística resucita al cambiar las alianzas Podemos logra impulsar el impuesto después de que Compromís haya dejado de apoyar al PSPV tras dos años de acatar el criterio del sector B. F. VALENCIA Domingo, 24 septiembre 2017, 21:25

Después de prestarse en el verano de 2015 a ser presidente de Les Corts durante menos de un mes, el jefe del Consell, Ximo Puig, reservó al socialista Francesc Colomer un destino político interesante. Colomer pasó de presidir la Cámara a asumir la dirección de la Agencia Valenciana de Turismo, dependiente de Presidencia. Durante la primera mitad de la legislatura, Colomer ha preparado la Ley de Turismo sin hacer ni el más mínimo caso a las peticiones de Podemos de imponer una tasa. Los socialistas tenían de su lado a Compromís y recordaban que a los hoteleres el impuesto no les gustaba. El diputado podemista David Torres se topó con un muro que, sin embargo, tras el verano se ha resquebrajado. Los diputados de Compromís que en las comisiones parlamentarias celebradas durante meses para preparar la ley dieron su apoyo al PSPV, votaron la pasada semana a favor de la tasa, a propuesta de Podemos. Colomer saltó como un resorte. La cara del socialismo en Valencia, Sandra Gómez, que aspira a ser cartel electoral del partido, se mostró a favor de la tasa, si bien la pretende someter jurisdicción municipal, algo que en Podemos no contemplan, ni en Compromís, si bien los nacionalistas intentan retrasar su aplicación y mueven ficha desde Hacienda (con la secretaria autonómica Clara Ferrando ejerciendo de ariete) para que el dinero no recale ni en los ayuntamientos ni directamente en las manos de Colomer, o sea en Presidencia, o sea, en el búnker del PSPV. La aprobación por mayoría en Les Corts del impulso de la tasa no ha sido óbice para que Colomer advierta de que se trata de una medida que hay que negociar con el sector hotelero, cuya disconformidad ya esgrimió hace un año el titular de Hacienda, Vicent Soler (del PSPV) para no incluir en los presupuestos autonómicos ningún tipo de previsión de ingresos en virtud de la recaudación de un impuesto que Podemos ahora exige que aparezca en las cuentas de 2018 y que Ferrando esgrime como un mandato de Les Corts que no se puede desoír.