El PP culpa a la alcaldesa de Castellón de que no se interpretara el himno regional EP CASTELLÓN. Miércoles, 11 octubre 2017, 00:57

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Castellón, Juan José Pérez Macián, reprochó ayer a la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, que la única «responsable» de que no se interpretara el himno de todos los valencianos en el Día de la Comunidad Valenciana es ella. Según indicó Macián en un comunicado, «Marco pudo y no quiso que sonara el himno regional en la fiesta del 9 de Octubre en Castellón». «Sentada, a primera fila, tenía delante en el escenario a la Banda Municipal de Música y hubiera bastado con indicarle al director, desde su mismo asiento sin tener que moverse, que procediera a interpretarlo como colofón del acto en la plaza Mayor», añalió el popular, quien recalcó que «poner de excusa que el himno no sonó por un fallo de protocolo no tiene ni pies ni cabeza». En su opinión, Marco «no contemplaba la interpretación del himno por nuestra Banda Municipal de Música desde que semanas antes se estaba fraguando la programación de actos».