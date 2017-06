Rivera insiste en que no habrá referéndum: «Lo sabe hasta Puigdemont»

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha tildado de "perfomance" el anuncio de la fecha y la pregunta del referéndum hecha esta misma mañana por el jefe del Ejecutivo catalán. "Es la misma película que el 9 de noviembre pero con otra fecha el 1 de octubre. No habrá referéndum ilegal, lo sabe hasta Puigdemont", ha afirmado el dirigente liberal, que ha comparecido en la sede del partido en Barcelona junto a la líder de la oposición, Inés Arrimadas.

Para Rivera, el anuncio de este viernes acerca más a Cataluña a unas nuevas elecciones anticipadas que "pongan fin" al proceso separatista. "Queremos urnas de verdad, democráticas, para tener un nuevo Gobierno que no quiera romper si no unir puentes", ha dicho.

Con todo, el líder centrista ha expresado su confianza de que el Gobierno central "haga su trabajo" y utilice los mecanismos legales que tiene a su alcance para "hacer cumplir" la Constitución. Tal y como defendió ayer el propio ante el expresidente Aznar, Ciudadanos es partidario de superar el embate independentista con un nuevo "proyecto político" que "vuelva a ilusionar".

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Arrimadas ya había criticado que Puigdemont haya entrado en la "máquina del tiempo de 2014" con el mismo "bombo y platillo" que en aquella ocasión y, en este sentido, ha advertido de que para Cataluña "no es bueno volver hacia atrás" cuando habría que "mirar hacia el futuro".

"Puigdemont lleva mucho tiempo fuera de juego", ha dicho en un símil futbolístico la líder de la oposición en Cataluña, tras afirmar que el presidente de la Generalitat "ha traspasado muchas líneas que no debería haber hecho por el bien de Cataluña".

Ha constatado que el president no ha dado detalles sobre el referéndum "ilegal", más allá del anuncio de la fecha y de la pregunta, porque "no tiene ningún plan" y porque "no puede hacerlo", y le ha instado a aclarar si piensa "poner en riesgo" a los funcionarios catalanes y si prevé utilizar los colegios públicos.

Así, y tras asegurar que el referéndum no se celebrará, Arrimadas ha señalado que "hoy estamos más cerca que ayer" de unas nuevas elecciones autonómicas: "Hay que cambiar de gobierno para reconducir la situación" de Cataluña.

Arrimadas ha atribuido la falta de concreción sobre el referéndum al hecho de que el Govern está esperando la reacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy que, a su juicio, "tiene que proteger a los funcionarios que están bajo la amenaza de la Generalitat".

Preguntada si debería aplicarse el artículo 155 de la Constitución, la también portavoz nacional de la Ejecutiva de Ciudadanos ha señalado que espera que "no se llegue a ese punto y no se aplique nunca", y ha culpabilizado tanto al Govern como al Gobierno del PP de la situación de Cataluña, que se "han retroalimentado" mutuamente.

El PSOE dice que hay tiempo

El PSOE ha evitado, como el Gobierno, caer en el alarmismo y así como en otras ocasiones ha sido el propio secretario general, Pedro Sánchez, el que se ha pronunciado sobre el desafío soberanista, esta vez ha dejado que la respuesta venga de la mano de su portavoz parlamentario, José Luis Ábalos.

En una rueda de prensa en Valencia, donde ejerce secretario provincial, el actual responable del grupo socialista ha reiterado que el PSOE rechaza el órdago secesionista pero también ha conminado al Gobierno a abrir "un espacio para la polítca". "De aquí al 1 de octubre -ha dicho- hay tiempo".

Ábalos ha defendido así que ni la actitud de la Generalitat ni la del Ejecutivo de Mariano Rajoy conducen a nada más que un bloqueo y ha insistido en que es preciso buscar un "encaje" constitucional a Cataluña para que su sentimiento nacional se vea satisfecho "sin romper la soberanía del Estado". Eso es básicamente lo que persigue la reforma de la Carta Magna impulsada por los socialistas para profundizar en los aspectos federales del modelo autonómico. "El federalismo -ha argumentado- no es descentralización, se construye desde abajo, a partir del reconocimiento de las naciones culturales".

Además, el portavoz del PSOE en la cámara baja ha remarcado que Puigdemont debería acudir al Congreso o al Senado a exponer sus planteamientos. "No puede ser que la sede en la que está representada la soberanía nacional quede al margen y todo se limite a un conflicto entre el ejecutivo catalán y el Gobierno", ha aseverado.

Un «farsante» para Albiol

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha tachado al presidente de la Generalitat de "farsante" y "profesional de la comedia" por un anuncio de referéndum que es solo una "obra de teatro" y un "numerito con mucha pompa", y le ha retado a "poner las urnas" en unas elecciones.

En rueda de prensa en la sede del PP en Barcelona, Albiol ha considerado que solo se ha visto "un nuevo numerito, eso sí, con mucha pompa, mucha purpurina; pero sin ningún tipo de contenido, ni forma, ni fondo", en lo que ha calificado de "gran obra de teatro en la que el decorado era de cartón y papel".

El dirigente popular, que ha explicado que ha conversado telefónicamente con Moncloa para analizar la situación, ha aclarado que "frente a actos políticos, la respuesta del PP es una respuesta política. Pero que no les quepa la menor duda -ha advertido- de que si en algún momento se pasa de las palabras a los hechos, la respuesta del Estado de derecho, del PP y de las instituciones estará a la altura de las circunstancias".

Y luego incluso ha retado al presidente catalán a fijar dos fechas: la de cuándo acudirá al Congreso de los Diputados a "dar la cara"; y, de manera "urgente" e "inmediata", la fecha de unas elecciones autonómicas en Cataluña.

"Presidente, ponga las urnas", ha dicho, parafraseando a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, cuando ésta presidía la Asamblea Nacional Catalana. "No tenga miedo a las urnas. Pero ponga las urnas que defienden el Estado de derecho, la democracia y la libertad, las de unas elecciones autonómicas".

Parte de la comedia

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha comentado que convocar un referéndum independentista "sigue formando parte de la comedia". En declaraciones a los periodistas antes de participar en un desayuno informativo organizado por el Diario Jaén, ha insistido en que el referéndum "no va a conducir finalmente a ninguna parte".

"Yo creo que los españoles a Cataluña le debemos devolverle su referéndum, aquel que se realizó legal y democrático y que un tribunal, después de haber votado se lo retiró", ha dicho Fernández Vara en relación a la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba algunos artículos del Estatuto de Autonomía votado en referéndum..

El presidente de la Junta extremeña ha señalado que "intentar ir hacia una definición unilateral de lo que es el futuro de un país es algo que no concibe nadie en el mundo, excepto en una parte de gente que está huyendo de la realidad porque la realidad es muy tozuda, la realidad tiene jueces y tiene fiscales, y la realidad molesta".

Asimismo el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha afirmado que el "choque de trenes debe ser evitable" y que este asunto no debe plantearse desde la "unilateralidad". A su juicio, "ha de haber un proceso de diálogo" porque "se ha perdido mucho tiempo por parte de los actores principales, el gobierno español y el catalán". "Los ciudadanos no se merecen un estado de confrontación y todos los líderes políticos han de ser conscientes de lo fundamental que es la convivencia", ha agregado.