Crisis en EU por el viaje del líder de la coalición al funeral de Castro con dinero público David Rodríguez, coordinador general de EU. / LP Piden la dimisión del coordinador, David Rodríguez, y de la diputada de Alicante que habría facilitado el abono de los 1.150 euros REDACCIÓN Jueves, 21 septiembre 2017, 01:40

valencia. El coordinador general de Esquerra Unida, David Rodríguez, y la diputada provincial de este partido en Alicante, Raquel Pérez, podrían verse abocados a abandonar sus cargos en las próximas fechas. Una factura que atribuye al grupo de EU en la institución provincial alicantina el pago de 1.150 euros por el desplazamientoa Cuba del líder de la coalición, para asistir a los funerales por la muerte de Fidel Castro, generó ayer una severa bronca en esta formación. De hecho, las direcciones local y comarcal del partido en Alicante advirtieron ayer que, de confirmarse el origen público de los fondos con los que Rodríguez se desplazó hasta el país caribeño, «deben producirse dimisiones de inmediato».

Este diario trató ayer sin éxito de ponerse en contacto con Rodríguez para que confirmara o desmintiera el origen público de los fondos con los que se habría abonado un desplazamiento de incuestionable carácter privado. Fuentes de la coalición explicaron que el coordinador general había mantenido algunas reuniones, pero no aclararon si el objeto de las mismas era esta polémica.

La factura, que puede observarse en esta página, asciende a 1.150 euros, el coste del 'boleto aéreo' desde Valencia a La Habana. La factura tiene fecha de contabilización de unos días después, el 23 de diciembre, y va a nombre del Grupo de EU de la Diputación de Alicante, que lo abonó por transferencia. Fuentes de la coalición remarcaron ayer lo inexplicable que resulta este asunto y lo insostenible de la situación de Rodríguez -líder de un partido que ha hecho bandera de la lucha contra los comportamientos poco éticos- y de la diputada alicantina. Rodríguez es miembro del PCE, el partido mayoritario en el seno de la coalición, y aunque Pérez no lo es, cuenta con el respaldo de los comunistas.

Fuentes de la institución provincial explicaron a este diario la imposibilidad de detectar si la factura en cuestión había sido abonada con parte de los fondos con que la Diputación de Alicante subvenciona a la diputada de EU -a pesar de la certidumbre que ofrece la alusión al nombre del grupo provincial-. Un acuerdo entre los grupos políticos de esa institución permite que cada partido no tenga la obligación de justificar el destino de las subvenciones que recibe de la corporación provincial.

Que no acredite los gastos ante la Diputación no va a impedir, no obstante, que tenga que hacerlo en el seno del partido. Las direcciones local y comarcal de EU en Alicante anunciaron ayer que solicitará «de inmediato» a la diputada provincial y concejala de El Campello un «balance pormenorizado de los gastos efectuados con cargo a la asignación de dinero público ingresado por la Diputación provincial en 2016 y que no ha justificado».

Convocar a la ejecutiva

Ambas direcciones señalan que EUPV se ha caracterizado «por su trabajo contra la corrupción» y por este motivo desde la formación de izquierdas lanzan el mensaje «claro y contundente» de que deben ser «ejemplo en la gestión del dinero público». En este sentido, advierten de que no permitirán que haya «una sombra de duda sobre el uso correcto que del mismo hacen los cargos públicos». El diputado nacional Ricardo Sixto y la responsable de Política Municipal, Estefanía Candel, también solicitaron la convocatoria de una Ejecutiva Nacional de EUPV extraordinaria para que Pérez explique por qué no ha dado cuenta de las cuentas del grupo provincial.

Por su parte, la diputada alicantina habría alegado -según algunas fuentes- un acuerdo con la 'Asociación valenciana de amistad con Cuba José Martí', que en su día presidió el propio Rodríguez, para justificar el desplazamiento de Rodríguez.

Las mismas fuentes aseguran que Pérez no habría negado el origen público de los fondos con los que la coalición habría abonado el coste del desplazamiento a La Habana del coordinador general de la coalición valenciana.