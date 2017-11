Crespo dice que cobra 430 euros del paro aunque tiene el mismo abogado que Ronaldo El expresidente de Emarsa, Enrique Crespo. / damián torres El expresidente de la Diputación insiste en reclamar a la Audiencia que le levante el embargo para pagar la pensión de sus hijos A. RALLO Viernes, 1 diciembre 2017, 00:56

valencia. Enrique Crespo mantiene su insistencia en obtener algo de liquidez que le permita abonar los más de 150.000 euros que supuestamente debe a sus hijos. El expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia comunicó recientemente sus penurias económicas a la Sala para que le levanten los embargos y pagar así los atrasos de las pensiones de alimentos y los gastos extraordinarios.

La Audiencia, no obstante, rechazó sus pretensiones. Los magistrados desconfían de las explicaciones del dirigente popular. Ahora, el acusado, que se enfrenta a 20 años de prisión por el desfalco en la depuradora de Pinedo, ha recurrido la decisión. Anuncia que está en el paro y que su única retribución asciende a 430 euros. Esta cantidad no se le puede embargar porque es inferior al salario mínimo interprofesional.

El escrito aporta documentación que demuestra que se encuentra inscrito en el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y que desde su registro en el organismo no ha rechazado ninguna solicitud de empleo que encaje en su perfil profesional. Enrique Crespo es economista. Durante los primeros compases de la instrucción adelantó que estaba barajando alguna oferta laboral, pero luego no se concretó. El acusado siempre ha sostenido que el estigma de Emarsa lastra sus opciones de empleo.

La delicada situación del exalcalde de Manises contrasta con los 22 millones de su familia

Esta precariedad económica, sin embargo, no le ha impedido contratar uno de los despachos más prestigiosos de España. Su fundador es José Antonio Choclán, exmagistrado de la Audiencia Nacional. Un experto en Derecho Penal Económico. Su lista de clientes incluye a empresarios, futbolistas y conocidos políticos. El más conocido, sin duda, es Cristiano Ronaldo o el que fuera su entrenador José Mourinho. Ambos han sido denunciados por Hacienda por un fraude fiscal. También ha llevado la defensa del empresario Marjaliza -el conseguidor de la Púnica- y durante un periodo del líder de la Gürtel, Francisco Correa. Se encargó de la asistencia de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando esta acudió a declarar al Tribunal Supremo. Los honorarios del letrado, en asuntos como el de Emarsa, no son asequibles para una inmensa mayoría de investigados.

Crespo trata por todos los medios de que se levante el embargo sobre sus bienes. Los magistrados dudaban de que el dinero que adeuda sea realmente los más de 150.000 euros. Unos 130.000 responderían a la pensión de alimentos (750 por hijo) y otros 24.000, a gastos extraordinarios. Al parecer, no puede satisfacer esas cantidades desde 2013.

Todas las acusaciones en bloque se opusieron a su petición. Por un lado, no constaba ninguna resolución judicial en la que se certifique que realmente debe ese dinero. Además, sospechan que se trata de una maniobra del exalcalde de Manises. Las partes se preguntaron por qué si no podía hacer frente a esas generosas pensiones no había solicitado con anterioridad una modificación de las medidas. Las cantidades se acordaron en 2009 cuando Crespo cobraba cerca de 6.000 euros. Alguna acusaciones llamaron la atención en que la cifra que supuestamente adeuda a sus descendientes coincide con el valor catastral del único inmueble de su propiedad -libre de cargas- que pudo ser embargado. Las otras dos propiedades bloqueadas por el juzgado, sin embargo, arrastran hipotecas. Se ignora cómo puede afrontarlas.

La familia de Crespo resultó agraciada con cerca de 22 millones de euros de un sorteo de la Lotería de Navidad en 2011. La Fiscalía le acusó de utilizar a sus padres y hermanos para ocultar cerca de 12 millones del premio que supuestamente eran suyos. La juez finalmente le absolvió de un delito de alzamiento de bienes.