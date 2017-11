Crespo dice a la Audiencia que debe 150.000 euros de pensión a sus hijos Enrique Crespo llega a la Ciudad de la Justicia de Valencia. / jesús signes El exvicepresidente de la Diputación juzgado en el caso Emarsa solicita al tribunal que le levante los embargos para poder atender a su familia A. RALLO VALENCIA. Domingo, 26 noviembre 2017, 00:32

Enrique Crespo asegura que se encuentra en una situación límite. El exvicepresidente de la Diputación de Valencia, el expresidente de la depuradora de Pinedo y exalcalde de Manises está siendo juzgado desde hace meses por el expolio de la depuradora de Pinedo. Pero, además, arrastra otro problema. No trabaja desde que estallara el caso Emarsa y dejara todos sus cargos públicos. Pese a que en su día adelantó al juez que tenía una oferta de trabajo, esta no llegó a materializarse. Él siempre ha dicho que el estigma de este caso le arrebata cualquier oportunidad de lograr un puesto de trabajo. A todo esto se le suman las medidas cautelares que el juez le impuso en su día, aunque apenas se le consiguió embargar un piso en Manises de un cuantioso patrimonio. La mayor parte de los bienes cambiaron de manos antes de la previsible imputación, recuerda una de las acusaciones.

Ahora, el exdirigente popular ha presentado un escrito en la Audiencia para que se levanten las medidas cautelares. Alega que debe más de 150.000 euros de pensión a sus hijos, entre los gastos ordinarios y extraordinarios. El supuesto cabecilla del expolio de la depuradora se divorció en 2009. Entonces tenía una importante posición económica con emolumentos cercanos a los 6.000 euros gracias a su intensa actividad política. Sin embargo, desde 2013 no ha podido hacerse cargo de las pensiones de sus descendientes (750 euros por hijo al mes) ni de la mitad de los gastos extraordinarios que se generan, siempre según su relato.

El político entregó un escrito del despacho de abogados que representa a su exmujer en el que se recoge el detalle de todas esas cantidades. Sin embargo, resulta extraño que su expareja no haya reclamado judicialmente la deuda. Todas las acusaciones se han opuesto a que el tribunal relaje las medidas contra el exvicepresidente de la Diputación. Por un lado, consideran que el documento aportado carece de credibilidad. Pero, además, alertan acerca de lo extraño que resultaría que una persona a la que se le reclaman 30 millones de euros de responsabilidad civil -no ha aportado nada- pudiera hacer un pago de tanto dinero, de una sola vez, en un asunto como la pensión de alimentos. De igual modo, desde la acusación popular que ejerce el PSPV añaden otro dato para dudar de la versión de Enrique Crespo. Si es cierto que no ha podido afrontar la pensión desde hace tres años, ¿por qué no ha pedido una modificación de las medidas para reducir las cantidades mensuales?

La Emshi, el órgano que debía controlar el funcionamiento de la planta de Pinedo, también acusa en este procedimiento. Llama la atención en que si el divorcio es de 2009 y la fecha en la que se le impusieron las medidas cautelares es de 2012, ¿por qué no dijo nada entonces acerca del pago de esas responsabilidades?. Además, desde esta dirección letrada subrayan que los indicios de criminalidad contra Crespo no han hecho más que reforzarse durante la celebración del juicio.

También sorprende que la cantidad que adeuda a sus hijos coincida con el valor catastral de la única vivienda que se le pudo embargar a Crespo. Recuerda la acusación que en la liquidación de gananciales tras la separación, el expresidente de Emarsa tenía un patrimonio cercano a los 900.000 euros que, según la acusación particular, desapareció antes de que se dictara el embargo sobre sus bienes.

Crespo fue agraciado en 2011 con 125.000 euros al tener un décimo premiado con el primer premio del sorteo extraordinario de Navidad. La Fiscalía le llegó a acusar de un delito de alzamiento de bienes al ocultar casi 12 millones de euros que él camufló como parte de su familia. La juez le absolvió. Aquellas navidades su familia se embolsó más de 20 millones de euros sólo con este premio de lotería.