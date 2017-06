Crespo desoyó los consejos para que apartara a Cuesta de la depuradora El gerente de la empresa que controlaba Emarsa pidió la destitución de dos de los acusados por el «desastre» en la planta EFE Jueves, 8 junio 2017, 00:03

valencia. El exgerente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) Rafael Arce pidió al presidente de Emarsa que prescindiese de los servicios de Esteban Cuesta y Enrique Arnal, gerente y director financiero de la firma, respectivamente, porque la contabilidad de la misma «era un desastre». El testigo añadió que lo planteó «hasta en tres ocasiones». Insistió en que no tenían capacidad para llevar las finanzas de Emarsa: «No cumplían con la contabilidad».

Arce, gerente de Emshi entre 2005 y 2009, declaró ayer como testigo en la decimoquinta sesión del juicio por el saqueo de más de 20 millones de euros de Emarsa, la empresa pública que gestionó la depuradora de Pinedo, que dependía de la Emshi.

Su declaración se desarrolló en una sala que, al contrario de los primeros días de juicio, con 24 procesados y decenas de abogados, lucía hoy un aspecto muy diferente, con sólo un procesado presente (Enrique Crespo, expresidente de Emarsa) y siete letrados de las defensas.

Según explicó Rafael Arce, aunque no era su labor, intervenía en Emarsa para ayudar en determinadas ocasiones con asuntos contables. «Emarsa no informaba de nada, pensé en hacer una auditoría interna cuando llegué a la Emshi. Hicimos un plan de trabajo, pedimos balances y otros documentos, pero cuando los reclamé a Enrique Arnal me enviaba datos confusos o incorrectos. La percepción que tuve es que parecía que ellos creían que yo me quería ganar el favor del presidente. Al final decidí que se apañasen solos», indicó.

El testimonio del exgerente de la Emshi refuerza, en cierta medida, las tesis de las acusaciones. Crespo no hizo nada contra Cuesta y Arnal porque existía un pacto entre ambos altos cargos para obtener fondos de la planta. No podía prescindir de sus servicios porque eso podía suponer el final de la trama de saqueo.

La decisión de auditar Emarsa, según relató Arce, fue acordada con Crespo, quien, al ser informado sobre los problemas con Arnal le dijo que «hablaría con ellos -Cuesta y Arnal-, pero nunca más se supo». Cuando Arce advirtió de los problemas económicos derivados del exceso de personal de Emarsa, explicó que el gerente, Esteban Cuesta, le decía que «no se podía despedir a nadie».

«Yo me ofrecí para negociar con él un nuevo convenio, pero se opuso», y nuevamente decidió abstraerse de lo que sucedía en Emarsa. Crespo, durante su declaración, indicó que en su día ya advirtió del exceso de plantilla al gerente, pero este tampoco hizo nada por solucionar el controvertido asunto.

A partir de 2006, según aseguró, pidió reiteradamente, sin éxito, que Emarsa dejase de tener capacidad de endeudamiento. El testigo manifestó que llegó incluso a advertir a los miembros del consejo de administración de que «pertenecer a un consejo no era acudir una vez al mes y ya está, sino que podrían incurrir en responsabilidades». Este es uno de los argumentos más repetidos por los propios cabecillas. Tanto Crespo como Morenilla lo esgrimen.