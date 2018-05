Cospedal afirma que la sentencia de Gürtel contiene argumentos «muy poco jurídicos y muy tendenciosos» 00:56 Cospedal en la comisión de investigación. / Efe La secretaria general se niega a pedir perdón ante el Congreso, a pesar de la insistencia del PSOE MELCHOR SÁIZ-PARDO Madrid Martes, 29 mayo 2018, 11:14

María Dolores de Cospedal afirma que el PP nunca supo de los hechos ni los delitos que cometieron los acusados de la primera época de Gürtel y por los que el partido ha sido condenado por lucrarse. Cospedal, que es el primer alto cargo del PP en activo en comparecer ante la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular de la formación en el Congreso, ha negado que la sentencia conocida ayer tenga una «importancia nuclear». «La vamos a recurrir. No estamos de acuerdo con lo que se dice en el sentencia sobre el PP», ha apuntado la también ministra de Defensa.

Cospedal ha afirmado que respeta la sentencia de Gürtel, para luego sin embargo arremeter contra el fallo, sobre todo en la parte en que los jueces afirman que no se creen el testimonio de Mariano Rajoy, Javier Arenas o Pio García Escudero cuando negaron la existencia de la caja B del PP o la veracidad de los apuntes de Luis Bárcenas. La ministra, que ha recordado que el fallo contiene un voto particular, ha llegado a decir que el fallo de la Audiencia Nacional contiene «argumentos muy poco jurídicos y muy tendenciosos». La secretaria general ha amenazado al portavoz del PSOE con llevarle ante los tribunales, después de Rallo le haya acusado a ella de mentir por haber negado la existencia de la contabilidad paralela del PP.

La ministra ha negado de forma tajante haber recibido nunca dinero negro de la caja B del PP, tal y como apuntan los 'papeles de Bárcenas', que señalan que habría cobrado 15.000 euros en dos pagos en 2008.

«La sentencia solo dice que el PP tiene una responsabilidad civil por algo que hicieron dos personas en 2003. Al PP se le declarara partícipe a título lucrativo», ha insistido. «El PP no tenía conocimiento, porque si no habría sido condenado penalmente», ha apuntado a preguntas del portavoz del PSOE, Artemi Rallo. «Nosotros consideramos que ni siquiera se da la condición a título lucrativo. Ni conocíamos esos actos. No teníamos planificados esos actos y por eso no hay beneficio para el PP»; ha señalado la compareciente.

Disculpas del PP

Rallo ha pedido a Cospedal que pida «perdón y disculpas a los españoles» por el contenido de esa sentencia y que «asuma responsabilidades» por ser la número dos del partido.

«Las personas condenadas han sido apartadas hace mucho tiempo de mi partido. No hay una condena penal», se ha parapetado Cospedal -sin pedir las disculpas que le reclamaban- cuando Rallo le ha acusado de hacer un «patético e inútil intento de devaluar la sentencia».

El fallo, ha recordado la ministra, asegura que la trama Gürtel «la creó el señor Correa, no el Partido Popular».

«¿Es que los jueces son infalibles?»

«Yo no admito que sea verdad (existencia de Caja B). Incluso después de la sentencia. Yo nunca lo he conocido. No hay ninguna caja B y no tengo ninguna constancia de que la haya habido antes, aunque lo diga un juez para argumentar una sentencia», ha intentado zanjar a preguntas de Txema Guijarro, portavoz de Podemos.

«No tengo ni un conocimiento de la caja. Creo que tampoco la hubo nunca. Es la caja de B de algunos no del PP. No son hechos probados. Que se acrediten apuntes, no prueba que exista esa caja», ha apuntado Cospedal.

«¿Es que los jueces son infalibles?», se ha llegado a preguntar la ministra para intentar desacreditar la sentencia que considera probada la existencia de la caja B. Según la compareciente «todo es un mensaje de Bárcenas para desacreditar al PP».