Cospedal amenaza a Cantó con acudir a la justicia por difamar

Valencia. Las acusaciones que realizó Toni Cantó, diputado de Ciudadanos en el Congreso, a María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa y número dos del PP, acerca de como se financió su campaña electoral en Castilla La Mancha pueden terminar en los tribunales. Cospedal exigió ayer en redes sociales que Cantó rectificase por decir que «se le dio dinero» para sufragar su campaña y que «hay pruebas» de que no llegó a ninguna parte.

La ministra respondió al diputado remitiéndole a una noticia que indica que el caso fue archivado y recalcó que «en política no todo vale». Cospedal incidió en que Cantó había difamado y aseguro que si no rectifica tomará «medidas». El diputado de Ciudadanos realizó estas acusaciones el pasado viernes durante una entrevista en la cadena Cuatro. Cantó no solo arremetió contra Cospedal, sino también contra el PP, al que calificó de «organización delictiva» y también señaló que los populares utilizaban «datos de Hacienda, buscaba a los más ricos de España y les pedía dinero para el partido lo que me recuerda lo de cobrar el impuesto revolucionario», en referencia a la amnistía fiscal. Unas palabras que también le valieron reproches de Podemos.