Les Corts se divide sobre cómo debatir la gestión de los centros de menores El portavoz de Podemos defiende que no se trata de «buscar responsabilidades» sino una reflexión de largo alcance» B. F. Valencia Miércoles, 7 junio 2017, 01:52

Los partidos valencianos con representación en Les Cors han logrado agotar el 75% de todas las opciones posibles (tres de cuatro) a la hora de organizarse para abordar el debate sobre un asunto. En el caso de la gestión de los centros de menores en la Comunitat, el PP instó a conformar una comisión de investigación (a lo que ahora se ha sumado Cs), el PSPV y Compromís impulsaron la aprobación de una proposición que inste al Consell a celebrar una mesa de trabajo donde se estudie cómo resolver los problemas del sector, y por si faltaba alguien, ayer, Podemos, consideró que la fórmula ideal es una comisión de estudio. Lo único que ha faltado por proponer, tal y como ayer reconoció el síndic de PSPV, Manuel Mata, es una subcomisión. El resto de variantes se han agotado y todas ellas excluyentes de las demás, lo que quizá propicie que todos manifiesten su deseo de abordar el debate pero no haya modo de hacerlo porque cada uno sólo considera válida su fórmula para acometer el problema.

El pleno de Les Corts del 14 y 15 de junio debatirá cómo articular el análisis de la situación del sistema de protección de menores tutelados. Los portavoces parlamentarios han defendido cada uno de los tres mecanismos, condenados a no aprobarse si alguien no cede. El portavoz de Podemos, Antonio Montiel, anunció la comisión de estudio y que rechazará el resto de fórmulas. Montiel consideró que no se trata de «buscar responsabilidades» sobre los hechos que han trascendido, sino una reflexión de largo alcance» y ver «qué ha fallado y qué sigue fallando» en esos centros con una comisión «que no se eternice». Además, puntualizó que no quieren que esta comisión se aplace pero tampoco que sirva «para eludir otras».