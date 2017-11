Un contratista afirma que es «casi imposible» que una trama generara sobrecostes en Ciegsa EFE VALENCIA. Martes, 28 noviembre 2017, 00:27

El presidente y consejero delegado de la firma Torres Cámara, Juan Francisco Cámara, justificó ayer los modificados de obras producidos en las contrataciones de la empresa pública Ciegsa y negó la existencia de ninguna trama para favorecer a empresas a cambio de comisiones. Así lo afirmó durante su comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la gestión de esta empresa pública dedicada a la construcción de colegios.

También compareció el administración de Construcciones Luján, Francisco Javier Luján, quien se negó a responder a las preguntas de los diputados. Luján dijo no declarar por recomendación de su abogado ya que hay abierta una investigación judicial sobre la gestión de Ciegsa, y únicamente afirmó que siempre ha actuado «dentro de la más estricta legalidad».

Juan Francisco Cámara, por su parte, aseguró que no conocía ningún tipo de trama para favorecer a empresas a través de las adjudicaciones de Ciegsa. El complot entre la empresa pública y las diferentes contratisttas le parece a Cámara «casi imposible» pues cada colegio tiene un director de obra, un proyectista y un supervisor diferentes, por lo que tendría que haber «muchísima gente» implicada en la supuesta trama. El presidente de Torres Cámara defendió que los modificados de obra se hacían «correctamente» y correspondían a cuestiones técnicas como la necesidad de ejecutar nuevas obras, demoler algún edificio que no estaba previsto y sobre todo, a cuestiones relacionadas con problemas geológicos del subsuelo.

Los trabajos y los precios «no se cambian por otras cosas. Que nadie vea fantasmas donde no los hay», dijo el empresario, quien afirmó que las empresas no puede incluir o iniciar una obra nueva «de motu propio». Cámara explicó que los modificados se tienen que aprobar, y muchas veces «hay que parar la obra hasta que se aprueba el modificado», además de que, en el caso de la Administración, no pueden superar el 10% del precio. Destacó que en los más de 30 colegios en los que participó su firma, los precios finales de las obras «siempre entraban dentro del ámbito de los módulos de precio por metro cuadrado».