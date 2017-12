El Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de pobreza energética El alto tribunal señala el artículo tres de una de las normas del Consell por invadir competencias reservadas al Gobierno central A. C. VALENCIA. Miércoles, 13 diciembre 2017, 00:41

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy contra la ley de pobreza energética del Consell. Tal y como informó el TC, es el artículo tres de la norma el que está en el punto de mira. En este apartado es en el que se le atribuye al Consell la capacidad de declarar vulnerables determinados hogares a propuesta del alcalde del municipio y de los correspondientes informes.

La ley establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro, según argumenta el Gobierno. Además, incide sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador, y regular los plazos de aplicación, las comunicaciones a realizar antes del corte de suministro, los consumidores a los que no se les podrá cortar el suministro en términos distintos a los establecidos por la normativa estatal básica en materia de energía (electricidad y gas), y no así en relación con el suministro de agua, que no se ve afectado por la impugnación. El Tribunal también acordó dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Consell y a Les Corts, que dispondrán de quince días para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. La admisión a trámite no supone anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso.

Esta no es la única norma valenciana que pasa por el TC. El tribunal también tienen que pronunciarse acerca de la ley de función social de la vivienda, ya que se sospecha que hay dos puntos que podrían ser inconstitucionales: La necesidad de que las Administraciones tengan que garantizar este derecho y el papel mediador en los conflictos entre bancos y particulares. Además, el TC ya tumbó en novimebre la de la ley de senadores que aprobó el tripartito en 2016.