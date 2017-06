«No hubo conspiración contra la disidencia política» Cosidó, antes de declarar en la comisión de investigación. / J. L. / EFE M. S. P. madrid. Miércoles, 7 junio 2017, 00:17

Ignacio Cosidó fue director de la Policía entre 2011 y 2016, pero no sabía nada de la existencia de la supuesta 'policía política' durante su mandato. Ignoraba todo, insistió, de las investigaciones que hacían las unidades más delicadas. Aun así, afirmó tajante que en esos años «no hubo conspiración contra la disidencia política» en el seno del cuerpo.

Ante la comisión que investiga el supuesto uso partidista de la Policía, Cosidó se puso de perfil, hasta el punto de reconocer que su número dos, el entonces director adjunto operativo Eugenio Pino (señalado como inspirador de esa 'brigada política') despachaba con el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En esa línea, afirmó que no «conoció» de las reuniones entre Fernández y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, para conspirar contra los soberanistas. «Ni controlaba la agenda del ministro ni con quién se reunía», adujo sobre esos encuentros que organizó Pino. Cosidó también echó balones fuera cuando le preguntaron sobre el comisario José Villarejo, quien admitió haber trabajado en 'operación Cataluña'. Dijo que no había despachado ni una sola vez con él, amén de no haber oído jamás hablar de ese operativo.