Cs considera que PSPV y Podemos protegen a Morera

La exigencia de Ciudadanos de que el presidente de Les Corts, Enric Morera, rectificase un mensaje en las redes sociales donde atacó al Gobierno no se ha visto secundada por socialistas y podemistas en la Cámara. Según fuentes de Cs, la Mesa de Les Corts ha decidido dispensar a Morera de tener que dar explicaciones o rectificar un tuit del mes pasado, cuando afirmó que «la acción represiva y autoritaria del Gobierno de Rajoy hará que los demócratas catalanes y del Estado den apoyo masivo al referéndum» ilegal que se organizó en Cataluña el pasado 1 de octubre. Desde Ciudadanos se le instó a rectificar a través de un escrito dirigido a la Mesa de Les Corts, formada por un parlamentario de cada partido con representación en la Cámara (PSPV, Compromís, Podemos, PP y Cs). El partido naranja asegura que, finalmente, PSPV y Podemos han apoyado a Morera, quien comentó a sus compañeros que sus palabras se habían malinterpretado, según fuentes conocedoras de aquella reunión. Sin embargo, socialistas y podemistas cerraron filas en torno al dirigente de Compromís. Morera no rectificó públicamente y desde su propio gabinete de Presidencia en Les Corts se da por no respondido el requerimiento. La portavoz de Ciudadanos, Mari Carmen Sánchez, aseguró el pasado martes que insistirán en su petición de que Morera se sitúe del lado de la legalidad.