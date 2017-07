El Consell sitúa una producción de Les Arts «en la ciudad catalana de Valencia» Un momento de la producción operística sobre Wagner desarrollada en el Palau de les Arts. / José Marín La web del IVC publicita internacionalmente un disco de la ópera 'El anillo de los Nibelungos' como realizado en Cataluña a pesar de ser un trabajo con sede en la Comunitat S. P. valencia. Miércoles, 5 julio 2017, 19:39

La coproducción del Palau de les Arts Reina Sofía y el Maggio Musicale Fiorentino de la tetralogía Der Ring des Nibelungen (El anillo del Nibelungo) de Richard Wagner comenzó su comercialización en DVD en 2009. Quizá el mejor y más ambicioso trabajo operísticos realizado este siglo en suelo español se gestó en las salas del teatro musical valenciano. ¿Valenciano? No está tan claro a tenor del extraño modo en que el Instituto Valenciano de Cultura (IVC), dependiente de la Conselleria de Educación (en manos del nacionalista Vicent Marzà) publicita este trabajo audiovisual de alta calidad. Ya sea por un fallo en los conceptos plurilingües (el texto está en inglés), o por un notable error geográfico, por desidia o a causa de un deseo de 'germanor' con los vecinos del norte, el IVC en su catálogo explica que «la ciudad catalana de Valencia está poniendo nuevos acentos en la ópera del siglo XXI no sólo con su espectacular nuevo teatro diseñado por Santiago Calatrava, sino también con su producción del Ring de Wagner». Aunque nada es descartable en esta vida, a día de hoy, y a pesar del IVC, la capital del Turia no es «the Catalan city of Valencia», tal y como se indica en la web de la entidad dependiente del Consell.

El anillo fue representada por primera vez en 1876 en la Sala de Festivales de Bayreuth, construida especialmente para las óperas de Wagner. Les Arts convirtió esta producción operística en su buque insignia, con éxito internacional.

La serie de óperas se convirtieron en material audiovisual a partir de 2009, y parece ser que desde entonces el IVC no ha tenido tiempo de revisar sus textos con vocación internacional, donde se señala esa extraña asociación según la cual Valencia es una «ciudad catalana». A pesar del monumental esfuerzo que la Generalitat realizó para poner en marcha esta producción, el texto está centrado en la parte más escénica, la realizada por la Fura dels Baus, grupo, este sí, catalán.

Sin embargo, la tetralogía tiene una calidad musical sobresaliente, gracias al trabajo que realizó Zubin Mehta de la mano de Helga Schmidt, una calidad operística alabada por la crítica internacional y que apenas se resalta durante una reseña escrita en inglés y centrada en la escenificación de la Fura, también sobresaliente.

La 'catalanización' de la mayor producción de Les Arts (se prolongó durante ocho años, los primeros del teatro operístico valenciano) supone un nuevo modo de emparentar la actividad de la Generalitat con los vecinos del norte.

Convenio con el Ramon Llul

El Gobierno valenciano anunció el pasado viernes que había aprobado un convenio de colaboración entre el Institut Ramon Llull (IRL, el equivalente catalán a la Acadèmia Valenciana de la Llengua) y la Conselleria de Educación que dirige Marzà para la promoción del valenciano en el ámbito universitario, mediante el establecimiento y el mantenimiento de programas en universidades ubicadas «en el exterior del ámbito lingüístico, durante el 2017», según anunció el Consell.

La Conselleria de Educación, aportará 91.500 euros, correspondiente al presente ejercicio, mientras que la aportación económica del Institut Ramon Llull será de 64.501 euros.