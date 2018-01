El Consell lleva año y medio sin saber qué hacer con las fincas que le cedió Les Corts Uno de los edificios que compró Les Corts. / DAMITÁN TORRES La Cámara asegura que tutela los edificios porque el Ejecutivo no los asigna a ningún ente, mientras Podemos critica la falta de información BURGUERA VALENCIA. Domingo, 28 enero 2018, 01:03

El diputado de Podemos en Les Corts Antonio Montiel lamentó esta semana la falta de información con la que cuenta a pesar de sus constantes preguntas que remite a la Cámara relacionadas con el destino público que el parlamento valenciano va al edificio de viviendas de la calle Conde Trénor, 6 comprado hace más de diez años. Montiel se dirige al presidente de Les Corts, Enric Morera, criticando que sus preguntas sobre la finca no reciben respuesta. Es evidente la escasa diligencia de Morera a la hora de aclarar las dudas del diputado. Paradójicamente, al inicio de la legislatura, el presidente nacionalista hizo de guía inmobiliario acompañando al propio Montiel para ofrecerle el edificio como posible sede de la Agencia Antifraude, cosa que finalmente no ocurrió porque la finca está reformada y concebida para viviendas, no para oficinas.

Sin embargo, desde entonces, Montiel ha querido conocer si sería posible que el inmueble sea provechoso para la ciudadanía. Sin éxito. No hay respuesta. Fuentes de Les Corts señalaron a este periódico que, al margen de las pocas ganas de contestar al diputado, las competencias de la Cámara respecto al edificio son nulas.

Las mismas fuentes indicaron que en junio de 2016 se acordó ceder el patrimonio adquirido en la década pasada y por el cual se desembolsaron millones de euros. Los diferentes dirigentes del PP que presidieron la Cámara fueron comprando inmuebles vecinos al hemiciclo valenciano. Uno de ellos la finca de la calle Conde Trenor, 6. Finalmente, desde Les Corts se asegura que Morera decidió la cesión al Consell. Sin embargo, y siempre según el relato de fuentes de la Cámara, el Ejecutivo valenciano tampoco ha tenido prisa en asignar un uso a los inmuebles cedidos por Les Corts, de tal modo que el parlamento continúa tutelando las parcelas (actualmente se han ejecutado obras para evitar que el deterioro genere un estado ruinoso y peligroso para los viandantes) a la espera de que algún ente dependiente del Consell asuma los edificios.

Podemos ha insistido en varias ocasiones en la posibilidad de que la finca de Conde Trénor, 6 se utilice como viviendas sociales. La petición se ha realizado tanto a Les Corts como a la propia Conselleria de Vivienda, sin que parezca que nadie ponga especial interés en asignar los pisos vacíos a quien los pueda necesitar. Montiel recuerda que el inmueble «costó 3,6 millones de euros» y censura que «lleva inutilizado diez años». Asimismo, el diputado podemista señala que su formación había reclamado la apertura de expediente informativo sobre las razones de utilidad pública o interés general que llevaron a la adquisición por parte de las Corts del edificio y los motivos por los que nunca ha sido utilizado. Antonio Montiel lamenta que no haya recibido «ninguna» respuesta a su petición, «ya sea negativa o positiva» para que la ciudadanía valenciana «pueda entender la situación de flagrante desuso en la que se encuentra este edificio, a pesar de que continúa existiendo necesidad de vivienda social». Por ello, el diputado insta a la Cámara autonómica a agilizar «al máximo» la tramitación de la información y a asegurar que las viviendas tengan un uso «inmediato».