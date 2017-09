El Consell hará el plan de residuos pero no cree posible presupuestarlo en 2018 La vicepresidenta del Consell ha asegurado que el plan integral de residuos es «una necesidad perentoria» EFE VALENCIA Viernes, 15 septiembre 2017, 14:30

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha defendido hoy que el Plan Integral de Residuos, donde el sistema SDDR de retorno de envases es solo una parte, es un objetivo del Gobierno valenciano que se tiene que cumplir, pero no cree posible que pueda incluirse en los Presupuestos de 2018.

Tras el pleno del Consell, Oltra ha señalado que el hecho de que ayer Les Corts rechazaran una propuesta de Podemos que pedía incluir el sistema SDDR en el plan de residuos y que este compromiso se incluyera en los Presupuestos de 2018, no significa que el Parlamento haya dicho que no a al sistema.

"Les Corts no han avalado una propuesta concreta, pero no se han manifestado en contra", ha manifestado Oltra, quien ha defendido que el Consell tiene "un objetivo de seminario" que se tiene que cumplir, que es el Plan Integral de Residuos, donde el sistema SDDR es "una figura más", pero no es la parte más importante.

"Se trabaja y se tiene que trabajar en el plan integral. De ahí a inferir que el año que viene se debe poner en el presupuesto, no parece que los pazos sean posibles tan cortos", ha afirmado Oltra, quien ha destacado que se trata de una cuestión de una "complejidad extraordinaria".

Ha insistido en que el hecho de que no se haya aceptado que este plan tenga que ir en los presupuestos de 2018 "no quiere decir que haya rechazo a que esto se regule".

La vicepresidenta ha asegurado que el plan integral de residuos es "una necesidad perentoria", ya que existen muchos problemas con los residuos, entre otras cosas, porque "han sido fuente de corrupción", especialmente en el sur de Alicante.

Ha señalado que la cuestión de los residuos es "insostenible en este momento", y ha advertido de que la Unión Europea "dentro de poco implantará estos sistemas por directiva" y la Comunitat debe estar preparada para ello.