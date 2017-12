El Consell descarta más inversión en la CV-60 pese a la presión de sus alcaldes Alcaldes del PSPV y Compromís, en su reunión con los diputados del PP, el martes en Les Corts. / EFE La patronal de Gandia defiende el encuentro del PP con la socialista Morant, que acusó a los populares de destapar la reunión en Les Corts BURGUERA/Ó. DE LA DUEÑA VALENCIA/GANDIA. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:17

El Consell envió ayer un mensaje bastante claro respecto a la CV-60, carretera sobre la que varios de sus alcaldes de PSPV y Compromís reclaman una mayor intervención de la que se refleja en los presupuestos. Con el fin de conseguir más inversión, los primeros ediles ha acabado por reunirse hasta con el PP para intentar modificar los presupuestos confeccionados por el Consell. La reunión con miembros del grupo popular en Les Corts con tres de esos regidores fue adelantada ayer por LAS PROVINCIAS, lo que provocó que los empresarios de Gandia saliesen a defender a sus alcaldes, como la socialista Diana Morant, quien manifestó su malestar, junto con los primeros ediles de Alcoi, el también socialista Antoni Francés, y el de Albaida, el nacionalista Josep Antoni Albert, tras conocerse su encuentro con los parlamentarios de la oposición en plena negociación de las enmiendas a los presupuestos. La portavoz del Consell y vicepresidenta, Mónica Oltra, dejó clara ayer la posición del Ejecutivo valenciano: «es un tema cerrado».

Oltra defendió la gestión de la consellera de Obras Públicas, María José Salvador, quien no ha considerado prioritarias las demandas de esos alcaldes que ayer fueron respaldados por los empresarios de Gandia y del resto de la comarca.

Los empresarios de la Safor llamaron ayer a la unión política y civil para desatascar el proyecto de la CV-60 (Autovía Gandia-l'Olleria). En Gandia comparecieron el presidente de la Federación de Empresarios de la Safor (FAES), Rafa Juan, y el presidente el Cercle d'Economia de la Safor, Ramón Soler, acompañados de Morant, Francés y Albert. Junto a ellos estaba Bernardo Monserrat, de la Plataforma CV-60.

Oltra afirma que la gestión de la consellera Salvador en obras como la de la CV-60 es «inapelable»

Soler indicó que las reuniones en Les Corts fueron con todos los grupos, «no sólo con el PP». Ayer, precisamente, miembros del PSPV en Les Corts admitieron su estupefacción por las reuniones en las que participaron sus alcaldes. «Los alcaldes no fueron los protagonistas, lo fuimos nosotros. Sólo nos acompañaron para recordar en Les Corts que queremos que se ejecute el enlace con Gandia, pero que no se descuide el tramo entre Terrateig y l'Olleria, el más prolongado y donde la vía aún no se ha desdoblado», indicó Soler a modo de disculpa de los ediles. Morant, por su parte, acusó a PP de saltarse un supuesto pacto alcanzado en estos encuentros, una especie de compromiso de mantener las reuniones en secreto, algo que fuentes del PP en Les Corts desmintieron. La alcaldesa socialista subrayó que hubo reuniones con todos los grupos de Les Corts y que Podem o Ciudadanos sí las silenciaron. «La idea era trabajar todos y empujar para que el proyecto de la CV-60 fuera adelante y que nadie se apuntara medallas, incluso se barajó presentar enmiendas conjuntas, pero los populares no respetaron lo acordado», indicó Morant. Francés y Albert coincidieron con la alcaldesa de Gandia y acusaron al PP de «hacer un uso partidista» de algo con lo que se había pactado «hacer política», unas maniobras que generaron malestar entre dirigentes del PSPV y miembros socialistas del Consell.

Como dirigente de Compromís y vicepresidenta del Consell, Oltra, indicó que respeta las reuniones de los alcaldes de la coalición con quien consideren conveniente. No obstante, «en el caso concreto de este proyecto es una cuestión cerrada porque ya hay una actuación prevista por parte de Obras Públicas y la parte más conflictiva se ha solventado. Hay una inversión prevista de 30 millones de euros, que es el acuerdo al que se llegó y el pacto que se alcanzó con los municipios afectados», recordó la vicepresidenta.

En cualquier caso, la número dos del Consell indicó que «es cierto que Obras Públicas es una de las consellerias más afectadas por la infrafinanciación del Estado». Oltra, en cualquier caso, puntualizó: «Creo que se está haciendo un trabajo que solventa los problemas, y la consellera Salvador está acertando muy bien y haciendo de cuatro pesetas un duro en materia de infraestructuras. Está haciendo magia con su presupuesto y es inapelable su gestión. La solución ya se ha dado desde el Consell». La defensa cerrada de Oltra a su compañera de Gobierno, la socialista Salvador, podría verse truncada por esas negociaciones que, pública o secretamente, se llevan a cabo en Les Corts, donde los partidos decidirán hoy en la comisión de presupuestos si le dan la razón al Consell o no.