El Consell bonificará a las empresas que pidan hablar valenciano a sus plantillas La Generalitat primará a las firmas de la Comunitat que usen la lengua propia en la comunicación con los clientes, la publicidad y como requisito laboral VALENCIA. Lunes, 9 abril 2018

La Generalitat pondrá en marcha a finales de este año una línea de ayudas al sector empresarial y un sello de calidad que supondrá bonificaciones fiscales con el fin de impulsar el uso del valenciano entre las empresas. Estas acciones supondría elevar el listón de aquellas políticas que se limitaban a subvencionar los rótulos de los establecimientos. El Consell quiere ir «más allá» y primar «la comunicación con los clientes, la publicidad» o que en la confección de las plantillas se considere el requisito lingüístico; es decir, que se pida a los trabajadores el título de valenciano.

El director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, señaló que si en los primeros ejercicios del gobierno autonómico nacido tras el Pacto del Botánico las acciones de difusión del valenciano se centraron en los ámbitos educativo y social, «2018 va a ser el año de la industria, la empresa y el comercio».

En este marco, para final del actual ejercicio está prevista «una línea de ayudas para el sector empresarial y un sello que contempla bonificaciones a partir de aquellas competencias autonómicas a nivel tributario y fiscal», según explicó el director general de la conselleria que dirige el nacionalista de Compromís Vicent Marzà.

Educación, Hacienda y Economía preparan una normativa que estaría lista a finales de año El Consell pretende que las ventajas fiscales impulsen el valenciano en las zonas castellanohablantes

En la normativa están trabajando de forma junta la Dirección de Política Lingüística, dependiente de la Conselleria de Educación, y las consellerias de Hacienda (dirigida por el socialista Vicent Soler) y Economía (en manos del nacionalista Rafael Climent). El Consell pretende ir «más allá» de subvencionar la rotulación, ya que además se estudia tener el uso del valenciano en la web corporativa, «la comunicación con clientes y la publicidad». Además, se prevé establecer una bonificación si una empresa tiene a sus trabajadores capacitados en valenciano «como ya se hace con ciertas subvenciones culturales», según Trenzano, quien insistió en que «ya no son subvenciones a los rótulos sino que se va más allá para que las empresas construyan, no solo de cara a la calle, sino también de forma interna, con sus trabajadores».

Preguntado por si teme que se les reproche discriminación entre comarcas valencianohablantes y castellanohablantes, Trenzano subrayó que la intención del Consell dirigido por Compromís y el PSPV es que en zonas como Requena o Utiel las empresas «también hagan un uso social del valenciano».

«Lo de las zonas castellanoparlantes y valencianoparlantes no lo hemos de concebir como una frontera o una muralla, sino que hemos de construir puentes, que quiere decir sumar y que las dos lenguas convivan en igualdad», consideró Trenzano, quien afirmó que «lo que nosotros queremos es que las (comarcas) castellanohablantes se incorporen al valenciano pero esto no quiere decir que todo el mundo vaya hablando valenciano, eso no es política lingüística en una zona donde el castellano es lengua histórica, sino que lo que pretendemos es que estas comarcas puedan garantizar los derechos lingüísticos de las personas que van allí».

La mano derecha de Marzà en la conselleria resaltó que se tendrá en cuenta el mayor esfuerzo que hace una empresa de una zona de predominio castellano y de la del área en valenciano. «No podemos compensar de la misma manera a la empresa que apuesta por el valenciano en Sueca que a la que lo hace en Torrevieja, por ejemplo, todo eso se prevé», afirmó Trenzano, para quien el objetivo es hacer ver a todos las localidades que «el valenciano también es de ellos. Cualquier valenciano que nace en este territorio lleva de fábrica el hecho de tener dos lenguas oficiales nazca donde nazca».