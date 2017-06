El Consell achaca al PP dos tercios de la deuda que la Generalitat genera ahora El conseller de Hacienda, Vicent Soler, en Les Corts. / IRENE MARSILLA El titular de Hacienda se queja de tener que asumir los compromisos de gasto generados por los populares hasta mediados de 2015 B. F. Domingo, 18 junio 2017, 00:26

El Consell nacido del Pacto del Botánico hace ahora dos años debió de pensar que con su llegada al Palau de la Generalitat el marcador se ponía a cero. No es el primer gobierno que estrena su mandato con esa sensación. Sin ir más lejos, el Ejecutivo de Rajoy se pasó años lamentando el desfase de tres puntos en el déficit recibido como herencia de Rodríguez Zapatero. El Gobierno valenciano también hace inventario público de la herencia recibida, especialmente de la parte mala porque de la buena no se tienen noticias, si es que algo bueno consideran que se recibió como legado. La Conselleria de Hacienda hace cuentas y dos tercios de los números rojos aparecen huérfanos, pues no los asocian a su gestión. El conseller Vicent Soler calcula que el 66,3% del incremento de la deuda de la Comunitat en la actual legislatura (se ha incrementado en 4.047 millones de euros de 2015 a 2017) «es consecuencia del gasto y de la mala gestión del Gobierno anterior», el que finalizó hace dos años.

Los datos sobre la deuda de las autonomías hechos públicos por el Banco de España correspondientes al primer trimestre de 2017, entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de marzo de 2017, recogen que la deuda valenciana crece en 4.047 millones de euros, situándose en los 44.111 millones de euros.

Soler considera que «dos tercios de ese importe, 2.684 millones de euros, corresponden a facturas y decisiones del anterior Consell que por la concreción temporal de las operaciones se han cargado al actual mandato». De modo que, del incremento de 4.047 millones de euros de la deuda valenciana certificado por el Banco de España desde junio de 2015, 1.363 millones, «son adjudicables al actual Gobierno valenciano a la fecha del 31 de marzo de 2017». Mientras, de los 2.684 millones restantes, 1.770 corresponden a ejercicios anteriores a 2015.

La deuda generada por los actuales gestores no fue explicada ayer por Hacienda. Sin embargo, de los números rojos achacados a los populares, sí se ofrecieron ayer todo tipo de detalles.

En los 1.770 millones se incluyen los 1.468 millones de euros de la desviación del déficit de 2014, que «se cargaron con un FLA extraordinario en diciembre de 2015». También figuran los 200 millones utilizados para «salvar» a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (SGR-CV) de «la situación de quiebra heredada del anterior Ejecutivo, unos recursos que han llegado también vía FLA». Y 102 millones por «la sectorización realizada por el Banco de España de obras financiadas con el método alemán de pago por parte del anterior Consell entre 2006 y 2008».

Los restantes 914 millones (hasta completar los 2.684 millones) son «la mitad de la desviación del déficit autorizado registrado en 2015, 1.828 millones, que se financió mediante el FLA extraordinario en 2016 y que lógicamente corresponde a partes iguales al anterior y al actual Consell, que gestionaron el primer y el segundo semestre de 2015, respectivamente».

Soler advirtió de que el endeudamiento de la Comunitat «seguirá incrementándose mientras no haya una financiación justa para los valencianos». «Es un hecho certificado por todos los expertos, incluidos los del Ministerio de Hacienda», subrayó Soler, quien defendió que «gastamos menos que la media de las comunidades y, sin embargo, generamos déficit, algo que se explica porque recibimos más de mil millones anuales menos que la media per cápita» nacional.