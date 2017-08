El Consejo Rector de la nueva RTVV lleva casi un año sin seguro de responsabilidad civil El Consejo Rector de la nueva RTVV antes de una reunión. / j. signes Los miembros del órgano de administración se negaron a finales de 2016 a protegerse ante posibles denuncias por negligencia J. MOLANO Domingo, 27 agosto 2017, 01:01

valencia. Al poco de constituirse el Consejo Rector de la nueva RTVV, en una de sus reuniones a finales del año pasado celebrada en el Palau de la Generalitat, el consejero del PP, Vicente Cutanda, propuso a los demás miembros la idea de contratar un seguro de responsabilidad civil para el órgano de administración. La negativa fue rotunda. El resto de consejeros declinaron la idea -la votación acabó ocho a uno- de protegerse ante posibles denuncias por negligencia.

De aquel cónclave ha pasado cerca de un año. En todo ese tiempo el organismo ha estado descubierto mientras gestionaba la corporación, especialmente desde el pasado 5 de abril, cuando se constituyó la Sociedad Anónima de Medios de Comunicación de la Comunitat Valenciana, mediante la cual la nueva radiotelevisión autonómica ejerce su función de servicio público. Hasta ahora, en caso de que una denuncia en su contra prosperase, asumirán personalmente el pago de posibles indemnizaciones, de costas judiciales y gastos de defensa, así como de fianzas civiles que se pudieran imponer.

No fue hasta la reunión del consejo del pasado jueves cuando la idea de contratar la póliza de responsabilidad civil se volvió a poner encima de la mesa. Esta vez la encargada de hacerlo fue la representante sindical, Soledad Fernández (CCOO), quien no conocía el rechazo que habían mostrado meses atrás casi todos sus compañeros, ya que entró en el órgano el pasado mes de mayo. La sindicalista expuso la necesidad imperiosa de contrar el seguro y expuso todos los inconvenientes que conlleva no contar con uno. La preocupación de los consejeros fue tal que el presidente del órgano, Enrique Soriano, quiso aprobar la propuesta de inmediato - en los presupuestos hay consignada una partida para pagarlo-. Sin embargo, al no estar reflejado el asunto en el orden de la sesión de ese día se validará en la próxima reunión.

El seguro de responsabilidad civil que va dirigido a los consejos de administración de las empresas cubre las reclamaciones que deriven del ejercicio de su cargo, fundamentándose en presuntos perjuicios económicos alegados por cualquier empleado o tercero, garantizando los elevados gastos de defensa y la posible indemnización, trasladando a una compañía aseguradora su responsabilidad personal y solidaria. Además, protege el patrimonio personal de los consejeros frente a reclamaciones por actos incorrectos, reales o presuntos, cometidos en el ejercicio de sus funciones.

Por otra parte, la CVMC ha licitado las obras de reforma de la redacción de informativos del edificio de Burjassot. Será una zona integrada con una capacidad para un máximo de 115 personas (300 metros cuadrados). El presupuesto previsto es de 396.390 euros, el plazo de presentación de propuestas acaba el próximo día 7 de septiembre y el periodo de ejecución de las obras será de 77 días.