La conferencia de Zaplana reabre viejas heridas en el PP valenciano Dirigentes populares se muestran molestos por la presencia de cargos públicos del partido en un acto en el que se criticó a la dirección F. M. Miércoles, 18 abril 2018, 00:21

valencia. Eduardo Zaplana no deja indiferente nunca. No lo hacía cuando era presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, y no lo hace ahora, cuando hace tiempo que se encuentra apartado de la primera línea política. La conferencia que el ministro pronunció este pasado lunes en el Ateneo, y que contó con la presencia de un numeroso público, reabrió ayer algunas heridas en el seno del PPCV. Algunos cargos populares expresaron en privado su malestar por las críticas que el exlíder del PP valenciano dirigió hacia la actual dirección del partido -a la que vino a reprochar que no tuviera un relato-. Y también, afearon a algunos cargos públicos del partido que acudieran a escuchar la intervención del expresidente, del que se podía intuir, aseguraron, que sería crítico con la gestión del comité ejecutivo que encabeza Isabel Bonig.

Algunos de los cargos consultados por este diario consideraron que la intervención de Zaplana y algunos de los dardos que lanzó hacia el resto de partidos -también cuestionó la falta de rumbo del actual Consell- la habría podido firmar cualquier representante de Ciudadanos, partido al que también aludió, pero con un tono bastante más comprensivo.

La crítica de estos dirigentes populares se extendió a la presencia de cargos del partido, como el presidente de la gestora de Valencia, Luis Santamaría, la diputada autonómica Verónica Marco y las senadoras Susana Camarero y Marta Torrado. Fuentes del entorno de Isabel Bonig quitaron hierro al asunto y consideraron que la presencia de esos cargos públicos obedecía a la relación de amistad que mantienen con el expresidente.