El TSJ condena a la Conselleria de Hacienda por no facilitar documentación al PP La sala de lo contencioso-administrativo impone el pago de las costas a la Administración hasta un máximo de 1.500 euros EFE VALENCIA. Martes, 24 octubre 2017, 00:09

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha estimado un recurso de la portavoz adjunta del PP en Les Corts, Eva Ortiz, en contra de una resolución del conseller de Hacienda, Vicent Soler, por no facilitar documentación sobre los trabajos realizados para el estudio de la reforma tributaria.

La sala de lo contencioso-administrativo ha estimado el recurso y le ha impuesto el pago de las costas a la Administración demandada, hasta un máximo de 1.500 euros, según la sentencia de fecha 20 de septiembre, facilitada por el grupo popular.

Ortiz pidió documentación referente a «copia del informe o trabajos realizados por la comisión para el estudio de la reforma tributaria, creada por resolución del conseller de Hacienda y modelo Económico de 30 de marzo de 2016 y que se hayan presentado al referido conseller al tiempo de contestación de esta iniciativa parlamentaria».

La conselleria señaló que se facilitaron copias del informe a todos los grupos parlamentarios, si bien el PP «no recibió copia alguna, como se acreditó por parte del secretario primero de Les Corts que afirmó que «no hubo entrada en el registro». El 14 de noviembre de 2016 se dio respuesta a la petición, pero ya entonces había concluido el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales de la Generalitat, por lo que el perjuicio fue «evidente», afirmó Ortiz.

El Ministerio Fiscal consideró que se ha producido la vulneración del derecho de la diputada a recibir información al no dar debida satisfacción a la solicitud en plazo y que, por tanto, debía estimarse la demanda. La Administración demandada argumentó que se le facilitó en su día el informe, como a todos los demás grupos, de modo informal, y que ignora por qué no le llegó al grupo popular, y añade que desde el día 10 de octubre de 2016, con anterioridad a la interposición del recurso, el mismo estaba publicado en la página web de la Conselleria de Hacienda, a disposición de cualquier ciudadano, por lo que no se ha producido la vulneración denunciada.

Según la sentencia, el primero de los extremos no ha sido probado «en forma alguna» por parte de la Administración, y lo mismo en el segundo extremo. Eva Ortiz criticó que el Consell «presumía de llevar la bandera de la transparencia» pero «ya acumula una decena de condenas por no facilitar documentación solicitada por el grupo popular».

La dirigente del PPCV añadió que la Conselleria de Hacienda ha sido condenada en diversas ocasiones por no facilitar información sobre informes de la Intervención o informes de fiscalización.

Desde la Conselleria de Hacienda afirmaron a este periódico que el departamento va a recurrir la resolución del TSJCV porque, según les traslada la Abogacía de la Generalitat, la sentencia contiene un error importante, y es que no ha tenido en cuenta el certificado aportado en el pleito del director general de Tributos, Eduardo Roca, acreditando que el informe de los expertos sobre la reforma tributaria se hizo público y se colgó en el Portal Tributario de la conselleria el 10 de octubre de 2016, de forma que estaba a disposición de todos los ciudadanos desde esa fecha. Mucho antes de que el PP interpusiera el recurso, a finales de noviembre de 2016. Más de mes y medio antes de que el PP interpusiera el recurso.

En Hacienda añadieron que en este caso, no hay ningún motivo para ocultar el informe de los expertos tributarios, que «saca es los colores al PP al desvelar el sistema fiscal tributario que implantó, que ocultaba que las rentas más altas pagaban menos que en el resto de comunidades autonómas y las bajas y medias tenían que hacer un mayor esfuerzo».