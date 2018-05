Concentración contra los presupuestos del Gobierno

La exigencia de aprobar un sistema de financiación justo para la Comunitat siempre ha ido de la mano de la mano de la necesidad de que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) inviertan en la Comunitat una cantidad acorde al peso poblacional, un punto que no se cumple desde hace años y que tampoco se refleja en las cuentas de 2018. Ante la más que probable aprobación de los presupuestos esta semana, La Crida pel Finançament convoca para hoy una concentración a las 19 horas frente a la Delegación del Gobierno de Valencia para exigir «más inversiones y mejor financiación» y para rechazar los PGE de 2018, «antisociales y antivalencianos».

Este movimiento no es la plataforma principal que se ha creado para pedir una actualización del sistema, Per un Finançament Just. Es una asociación que grupa a entidades, sindicatos y partidos políticos. A través de un comunicado destacaron que mientras la media de las inversiones por habitante es de 217 euros en la Comunitat es de 150 y señalaron que esta situación «ha obligado a contraer una deuda de 45.000 millones, condiciona gravemente el autogobierno; la capacidad para diseñar políticas propias; nuestro futuro como pueblo y las condiciones de vida de los valencianos».